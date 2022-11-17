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Gözyaşlarıyla "Burada kalamam" demişti, kararını verdi! Josef de Souza, Beşiktaş'tan haber bekliyor...

17.11.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 22 puanla 8. sırada yer alan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah - beyazlıların yıldız orta saha oyuncusu Josef de Souza, Ankaragücü karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamamış ve "Kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğim kalbimi çok acıtıyor olsa bile." demişti. Brezilyalı futbolcunun geleceğiyle ilgili kararı ise belli oldu.

Gözyaşlarıyla "Burada kalamam" demişti, kararını verdi! Josef de Souza, Beşiktaş'tan haber bekliyor...

Son dakika haberleri: Teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayıran ve görece Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın geleceği merak ediliyordu. Kontratı sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı yıldız, Beşiktaş ile 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atmaya hazır olduğunu yönetime bildirdi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN RAPORUNA BAĞLI

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NTV'nin haberine göre; Beşiktaş Yönetimi, Josef de Souza konusundaki kararını Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda verecek. Güneş'in olumlu yanıt vermesi halinde 33 yaşındaki yıldız ile yeni sözleşme imzalanacak.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEMİŞTİ

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Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü deplasmanına çıkan siyah - beyazlıların kaptanlarından olan Souza, maçın ardından yaşanan olaylar sonrasında bir basın toplantısı düzenlemişti.

"KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMEDİĞİM BİR LİGDE KALAMAM"

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Tecrübeli futbolcu gözyaşlarına hakim olamayıp, "Kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğim kalbimi çok acıtıyor olsa bile..." ifadelerini kullanmıştı.

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