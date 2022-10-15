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Graffe tarifi: İtalyan tatlısı graffe nasıl yapılır? Danilo Şef’in annesinin yaptığı graffenin yapılışı

15.10.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Graffe tarifi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. MasterChef’e dün akşam şeflerin anneleri konuk oldu. Danilo Şef’in annesi Emilia hanım da yarışmacılara MasterClass eğitimi verdi. Emilia hanım graffenin nasıl yapıldığını anlattı. Peki, İtalyan tatlısı graffe nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Graffe tarifi: İtalyan tatlısı graffe nasıl yapılır? Danilo Şef’in annesinin yaptığı graffenin yapılışı

İtalyan tatlısı graffenin tarifi ve nasıl yapıldığı merak ediliyor. İtalya’nın sevilen lezzetlerinden biri olan graffe ile ilgili dün akşam Danilo Şef’in annesi MasterClass eğitimi verdi. Yarışmanın izleyicileri tatlının tarifini araştırmaya başladılar. İşte içerisinde bölünmüş patates ve portakal suyu da bulunan lezzetli İtalyan tatlısının yapılışı

GRAFFE TARİFİ

500 gram un
300 gram bölünmüş patates
50 gram şeker
50 gram tereyağı oda sıcaklığında
100 ml süt
1 buçuk bardak portakal suyu
2 yumurta
2 paket kuru maya
Kızartmak için;
Ayçiçek yağı
Üzerine:
Pudra şekeri

GRAFFE NASIL YAPILIR?

Maya ve süt ve şekeri bir kapta karıştırın ve bekletin. Patatesleri iyice haşlayın ve ezici yardımı ile püre haline getirin. Soğuyan patateslerin içerisine unu ekleyin ardından yumurta ve tereyağını koyup yoğurun.
Daha sonra sütlü karışımı ve portakal kabuğunu ekleyin yoğurmaya devam edin. Karışım iyice homojen bir kıvamına gelene kadar yoğurma işlemine devam edin. Eğer çok cıvık ise un ekleyin. Sert ise yoğurmaya devam edin yumuşamazsa çok az tereyağı veya zeytinyağı ekleyebilirsiniz.
Yoğurdunuz hamuru bir kaba alıp üzerini örtün ve sıcak bir ortamda yaklaşık 1 saat mayalandırın.
Mayalanan hamuru 1 cm kalınlığında açın. Bir bardak yardımıyla veya kalıp ile yuvarlak donut şeklinde parçalar elde edin. Çörekleri tekrar yarım saat mayalandırın. Daha sonra derin yağda her iki yanı kızarana kadar pişirin.
Pişen Graffelerin üzerini sıcakken normal şeker ile veya soğuduktan sonra pudra şekeri ile kaplayın, afiyet olsun.

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