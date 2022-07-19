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  4. Grafik Tasarım taban puanları 2022: Tüm üniversitelerdeki Grafik Tasarım bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

Grafik Tasarım taban puanları 2022: Tüm üniversitelerdeki Grafik Tasarım bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

19.07.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçları duyurusunun ardından açıklanan YKS tercih kılavuzu 2022 ile birlikte Grafik Tasarım taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili tüm bilgiler erişime açıldı. Grafik Tasarım taban puanları 2022 listesine ulaşmak isteyen adaylar kılavuzu inceleyerek sıralama listelerini oluşturuyor. ÖSYM'nin açıklamasının ardından yayınlanan YKS tercih kılavuzunda tüm üniversitelere ait 2022 Grafik Tasarım taban puanları yer alıyor.

Grafik Tasarım taban puanları 2022: Tüm üniversitelerdeki Grafik Tasarım bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

Grafik Tasarım taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı. Grafik Tasarım bölümünü tercih edecek adaylar YKS tercih kılavuzunu incelemeye başladı. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçlarının açıklanması sonrasında adaylar tercih işlemleri için araştırmalarını hızlandırdı. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercih işlemleri http://osym.gov.tr üzerinden yapılabilecek. Peki Grafik Tasarım 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili listede hangi üniversiteler bulunuyor? Detaylar haberimizde...

GRAFİK TASARIM TABAN PUANLARI 2022

Grafik Tasarım 2022 taban puanları ve kontenjanları ÖSYM'nin duyurusunun ardından açıklandı.

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Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin açıklanmasının ardından adaylar geçtiğimiz yıla ait listeleri de incelemeye başladı. İşte geçen seneye ait tüm üniversiteleri kapsayan taban puanları listesi:

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Grafik Tasarım taban puanları ile ilgili inceleme yapan adaylar ise 2022 YKS tercih kılavuzunun yanı sıra geçtiğimiz yıla ait listeyi de inceleyerek değerlendirmede bulunuyor.

Grafik Tasarım bölümünün geçtiğimiz yıla ait taban puanları şu şekilde listeleniyor:

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İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Grafik Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 5 4440 415.82911
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 108821 374.04823
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 182624 343.01715
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 210445 334.05951
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 305335 310.36265
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Grafik Tasarımı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 307631 309.8881
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 317025 307.96054
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 335145 304.40585
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 6 141177 303.56633
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 10 168903 294.3406
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 395708 293.96121
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 395742 293.95741
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Grafik Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 26 170225 293.91182
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 402665 292.88058
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 418559 290.45614
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 4 182940 290.13126
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 431689 288.51695
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 441791 287.07733
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 445704 286.52147
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 447996 286.20644
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 449633 285.9749
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 466162 283.70667
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 467343 283.54647
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 469060 283.31073
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 474195 282.65213
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 485092 281.24617
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 488572 280.80115
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Grafik Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 5 218401 280.73314
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 491783 280.38402
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 10 225400 279.00864
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 504396 278.81318
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 507285 278.44187
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 518360 277.09448
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 522557 276.59383
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 539634 274.58932
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 550800 273.32335
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 556651 272.65182
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 566634 271.54042
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 572911 270.85045
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 575288 270.58777
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 576079 270.50228
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 580910 269.97956
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 620434 265.82774
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 649757 262.88873
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 654347 262.4515
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 657944 262.10426
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 734442 255.09006
YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet) Grafik Tasarımı(4 Yıllık) EA 2021 50 + 2 349393 254.88343
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 752190 253.53359
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 758957 252.95916
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 772711 251.78883
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 797302 249.70671
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 839352 246.16915
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 878425 242.85582
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Grafik Tasarımı(M.T.O.K.) (4 Yıllık) EA 2021 6 + 1 440138 241.74899
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 891993 241.68629
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 905251 240.55553
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Grafik Tasarımı(4 Yıllık) EA 2021 60 + 2 468016 238.19351
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 936762 237.82958
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 944639 237.15568
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 944970 237.13033
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 948347 236.83819
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 962042 235.68345
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 962244 235.66616
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 968628 235.11917
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 976371 234.46283
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 985342 233.71967
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1006873 231.95706
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Grafik Tasarımı(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1012742 231.47946
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(Çankırı) (Devlet) Grafik Tasarımı(4 Yıllık) EA 2021 40 + 1 528223 230.42387
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1031021 230.01874
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1049715 228.55012
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1051716 228.38897
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1055171 228.11596
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1079107 226.27741
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1086316 225.73495
TARSUS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1137318 221.93525
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1148512 221.10893
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1157291 220.45848
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1158069 220.40117
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1163031 220.02658
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Grafik Tasarımı(Açıköğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1180277 218.7363
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Tekirdağ) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1185323 218.36315
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1193792 217.72174
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1202053 217.09931
BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1210921 216.42911
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1218871 215.83858
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1220096 215.74998
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1223353 215.50853
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1230729 214.97527
AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1248153 213.71865
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1251590 213.47753
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1257187 213.07782
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1266910 212.3825
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1277794 211.60827
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1302754 209.8896
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1323604 208.4848
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1325305 208.37633
SİNOP ÜNİVERSİTESİ(Sinop) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1337937 207.53653
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1350873 206.67826
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1356660 206.30032
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Grafik Tasarımı(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1361913 205.95953
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1378021 204.90841
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1405709 203.09381
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1418281 202.27295
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1424000 201.90823
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1429080 201.57125
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1432557 201.34713
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1439967 200.87075
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1479209 198.29687
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1481958 198.11054
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1520297 195.41716
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1525262 195.04027
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1544055 193.57121
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1553662 192.75893
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1559206 192.26436
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1595788 188.10442
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1598250 187.6841
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf) Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1620362 -
AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet) Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1618012 -
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(Makedonya) Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(Makedonya) Grafik Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(Makedonya) Grafik Tasarımı(%25 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 20 - -
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Grafik Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Grafik Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 5 - -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 30 - -
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 21 - -
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 37 - -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1620777 -
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1613170 -
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1592357 -
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1600042 -
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1562963 -
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1581607 -
BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet) Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1595202 -
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(Bayburt) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1616418 -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1621319 -
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1626771 -
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1620672 -
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1623653 -
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet) Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1468752 -
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1595067 -
HİTİT ÜNİVERSİTESİ(Çorum) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1617094 -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Grafik Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık) EA 2021 - - -
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1613044 -
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Grafik Tasarımı(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1606137 -
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1621967 -
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1537248 -
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1584025 -
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1585290 -
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1590120 -
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1601155 -
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1617136 -
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1605111 -
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1600469 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1622261 -
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1619550 -
YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet) Grafik Tasarımı(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 2021 2 - -
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1620807 -
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1622761 -
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1623847 -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1093072 -
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1621483 -
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1594078 -
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1626309 -
SİNOP ÜNİVERSİTESİ(Sinop) (Devlet) Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1624138 -
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet) Grafik Tasarımı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1609221 -
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet) Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1595524 -
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1613581 -
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1607797 -

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık.

Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."

YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenilmektedir.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ 2022?

YKS sınavına kaç kişinin girdiği merak konusu oldu.

2022 yılında 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT testlerinde 3 oturumla yapılan YKS sınavına çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavına başvuru yapan aday sayısını da açıklamıştı.

Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtmişi.

İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı o açıklama:

"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."

YKS'DE KAÇ KİŞİ ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAK?

YKS sınavında en az bir net yapan ve sınavı geçersiz sayılmayan, puanI hesaplanan tüm adaylar tercih yapacak.


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