Grafik Tasarım taban puanları 2022: Tüm üniversitelerdeki Grafik Tasarım bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

Grafik Tasarım taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı. Grafik Tasarım bölümünü tercih edecek adaylar YKS tercih kılavuzunu incelemeye başladı. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçlarının açıklanması sonrasında adaylar tercih işlemleri için araştırmalarını hızlandırdı. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercih işlemleri http://osym.gov.tr üzerinden yapılabilecek. Peki Grafik Tasarım 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili listede hangi üniversiteler bulunuyor? Detaylar haberimizde...
Grafik Tasarım 2022 taban puanları ve kontenjanları ÖSYM'nin duyurusunun ardından açıklandı.
Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin açıklanmasının ardından adaylar geçtiğimiz yıla ait listeleri de incelemeye başladı. İşte geçen seneye ait tüm üniversiteleri kapsayan taban puanları listesi:
Grafik Tasarım taban puanları ile ilgili inceleme yapan adaylar ise 2022 YKS tercih kılavuzunun yanı sıra geçtiğimiz yıla ait listeyi de inceleyerek değerlendirmede bulunuyor.
Grafik Tasarım bölümünün geçtiğimiz yıla ait taban puanları şu şekilde listeleniyor:
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|5
|4440
|415.82911
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|108821
|374.04823
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|182624
|343.01715
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|210445
|334.05951
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|305335
|310.36265
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|307631
|309.8881
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|317025
|307.96054
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|335145
|304.40585
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|6
|141177
|303.56633
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|10
|168903
|294.3406
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|395708
|293.96121
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|395742
|293.95741
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|26
|170225
|293.91182
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|402665
|292.88058
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|418559
|290.45614
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|4
|182940
|290.13126
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|431689
|288.51695
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|441791
|287.07733
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|445704
|286.52147
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|447996
|286.20644
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|449633
|285.9749
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|466162
|283.70667
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|467343
|283.54647
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|469060
|283.31073
|EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|474195
|282.65213
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|485092
|281.24617
|TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|488572
|280.80115
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|5
|218401
|280.73314
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|491783
|280.38402
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|10
|225400
|279.00864
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|504396
|278.81318
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|507285
|278.44187
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|518360
|277.09448
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|522557
|276.59383
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|539634
|274.58932
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|550800
|273.32335
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|556651
|272.65182
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|566634
|271.54042
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|572911
|270.85045
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|575288
|270.58777
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|576079
|270.50228
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|580910
|269.97956
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|620434
|265.82774
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|649757
|262.88873
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|654347
|262.4515
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|657944
|262.10426
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|734442
|255.09006
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(4 Yıllık)
|EA
|2021
|50 + 2
|349393
|254.88343
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|752190
|253.53359
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|758957
|252.95916
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|772711
|251.78883
|ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|797302
|249.70671
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|839352
|246.16915
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|878425
|242.85582
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|6 + 1
|440138
|241.74899
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|891993
|241.68629
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|905251
|240.55553
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(4 Yıllık)
|EA
|2021
|60 + 2
|468016
|238.19351
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|936762
|237.82958
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|944639
|237.15568
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|944970
|237.13033
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|948347
|236.83819
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|962042
|235.68345
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|962244
|235.66616
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|968628
|235.11917
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|976371
|234.46283
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|985342
|233.71967
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1006873
|231.95706
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1012742
|231.47946
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(Çankırı) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(4 Yıllık)
|EA
|2021
|40 + 1
|528223
|230.42387
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1031021
|230.01874
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1049715
|228.55012
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1051716
|228.38897
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1055171
|228.11596
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1079107
|226.27741
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1086316
|225.73495
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1137318
|221.93525
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1148512
|221.10893
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1157291
|220.45848
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1158069
|220.40117
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1163031
|220.02658
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1180277
|218.7363
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Tekirdağ) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1185323
|218.36315
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1193792
|217.72174
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1202053
|217.09931
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1210921
|216.42911
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1218871
|215.83858
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1220096
|215.74998
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1223353
|215.50853
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1230729
|214.97527
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1248153
|213.71865
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1251590
|213.47753
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1257187
|213.07782
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1266910
|212.3825
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1277794
|211.60827
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1302754
|209.8896
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1323604
|208.4848
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1325305
|208.37633
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ(Sinop) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1337937
|207.53653
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1350873
|206.67826
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1356660
|206.30032
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1361913
|205.95953
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1378021
|204.90841
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1405709
|203.09381
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1418281
|202.27295
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1424000
|201.90823
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1429080
|201.57125
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1432557
|201.34713
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1439967
|200.87075
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1479209
|198.29687
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1481958
|198.11054
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1520297
|195.41716
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1525262
|195.04027
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1544055
|193.57121
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1553662
|192.75893
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1559206
|192.26436
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1595788
|188.10442
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1598250
|187.6841
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1620362
|-
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1618012
|-
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(Makedonya)
|Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(Makedonya)
|Grafik Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(Makedonya)
|Grafik Tasarımı(%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|20
|-
|-
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Grafik Tasarımı(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Grafik Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|5
|-
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|30
|-
|-
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|21
|-
|-
|ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|37
|-
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1620777
|-
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1613170
|-
|ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1592357
|-
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1600042
|-
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1562963
|-
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1581607
|-
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1595202
|-
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(Bayburt) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1616418
|-
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1621319
|-
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1626771
|-
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1620672
|-
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1623653
|-
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1468752
|-
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1595067
|-
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ(Çorum) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1617094
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Grafik Tasarımı(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|-
|-
|-
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1613044
|-
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1606137
|-
|İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1621967
|-
|İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1537248
|-
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1584025
|-
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1585290
|-
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1590120
|-
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1601155
|-
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1617136
|-
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1605111
|-
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1600469
|-
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1622261
|-
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1619550
|-
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2021
|2
|-
|-
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1620807
|-
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1622761
|-
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1623847
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Grafik Tasarımı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1093072
|-
|TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1621483
|-
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1594078
|-
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1626309
|-
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ(Sinop) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1624138
|-
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1609221
|-
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1595524
|-
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Grafik Tasarımı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1613581
|-
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet)
|Grafik Tasarımı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1607797
|-
YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık.
Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."
YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenilmektedir.
Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.
ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."
YKS sınavına kaç kişinin girdiği merak konusu oldu.
2022 yılında 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT testlerinde 3 oturumla yapılan YKS sınavına çok sayıda vatandaş katıldı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavına başvuru yapan aday sayısını da açıklamıştı.
Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtmişi.
İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı o açıklama:
"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."
YKS sınavında en az bir net yapan ve sınavı geçersiz sayılmayan, puanI hesaplanan tüm adaylar tercih yapacak.
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