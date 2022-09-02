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GRAFİKLİ- Avrupa'da doğal gaz fiyatı yüzde 26 arttı

02.09.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GRAFİKLİ- Avrupa'da doğal gaz fiyatı yüzde 26 arttı

Avrupa'da vadeli doğal gaz fiyatları ağustosta yüzde 26 arttı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören eylül vadeli gaz kontrat fiyatı, 30 Ağustos'ta 252 avrodan kapandı.

Doğal gazın megavatsaat fiyatı ağustos ayının ilk gününde yaklaşık 200 avrodan işlem görmüştü. Böylece, doğal gazın megavatsaat fiyatı, Avrupa'da bir ayda yüzde 26 artış gösterdi.

Fiyat artışında, Rusya'dan Avrupa'ya iletilen doğal gaz miktarının düşük seyretmesi ve Kuzey Akım 1'in yakın zamanda normal akış seviyesine dönmeyeceği endişesi etkili oldu.

Gazprom, Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya günlük doğal gaz sevkiyat kapasitesini 27 Temmuz'da yüzde 20'ye düşürdüğünü açıklamıştı. Son olarak, Rus doğal gazını Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım boru hattı üzerinden sevkiyatlar 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde bakım nedeniyle durduruldu.

Öte yandan, Avrupa Birliği ülkelerinin doğal gaz depolarındaki doluluk oranının yüzde 80'i geçmesine rağmen Rusya'dan akışın kesilmesi halinde, depolardaki gazın kış aylarındaki tüketimi karşılamaya yeterli olmayacağı öngörülüyor.

- Ankara, gaz fiyatının en düşük olduğu Avrupa başkentleri arasında

Avusturya ve Macaristan'ın enerji piyasası düzenleme kurumları ve Finlandiya merkezli araştırma firması VaasaETT'in hazırladığı Konut Enerji Fiyat Endeksi verilerine göre, Avrupa'da kilovatsaat başına meskende doğal gaz fiyatı temmuzda en yüksek 5,10 lira ile Amsterdam'da oldu.

Konutlarda doğal gaz fiyatı sıralamasında kilovatsaat başına 4,19 lira ile Stockholm ikinci sırada yer alırken, onu 4,01 lira ile Kopenhag takip etti.

Kopenhag'ı, 3,37 lira ile Londra, 3,28 lira ile Viyana ve 3,17 lira ile Bern izledi.

Kilovatsaat başına doğal gaz fiyatı temmuzda Berlin'de 3,13 lira, Brüksel'de 2,37 lira, Paris'te 2 lira oldu.

Meskenlerde doğal gaz fiyatının en düşük olduğu ülkeler arasında, 91 kuruş ile Varşova, 55 kuruş ile Belgrad ve 36 kuruş ile Budapeşte yer aldı.

Ankara ise kilovatsaat başına 53 kuruş ile doğal gazı en ucuz tüketen başkentler sıralamasına girdi.

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz gazprom

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