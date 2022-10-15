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GRAFİKLİ - Beşiktaş ile Trabzonspor, 135. randevuda

15.10.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki takım arasındaki 49 yıllık rekabette Beşiktaş'ın 54, Trabzonspor'un 47 galibiyeti bulunuyor - Siyah-beyazlıların 185 golüne, bordo-mavililer 151 golle karşılık verdi - Ligde yapılan 98 maçta Beşiktaş 37, Trabzonspor 36 galibiyet aldı - Trabzonspor, Beşiktaş ile yaptığı son 21 lig maçından 5'ini kazanabildi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın İstanbul'da yapacakları maçla 135. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 49 yıllık rekabette, geride kalan 134 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini bordo-mavili ekip kazandı, 33 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 185 golüne, bordo-mavililer 151 golle karşılık verdi.

- Beşiktaş son 21 maçta 5 kez yenildi

Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 21 maçta 5 kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 21 randevuda siyah-beyazlı ekip, rakibine 8 kez üstünlük kurarken, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu dönemde rakibini 4 kez 2-1'lik skorla yenmeyi başardı.

Bordo-mavili ekip, geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı İstanbul'da yine 2-1'lik skorla mağlup etti.

Bu arada Trabzonspor, rakibiyle yaptığı son 18 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

- Ligde Beşiktaş bir galibiyet önde

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında bir farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 98 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 36 galibiyet aldı, 25 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligde Beşiktaş'ın attığı 140 gole, Trabzonspor 113 golle karşılık verdi.

- Farklı skorlar

Beşiktaş, bordo-mavili rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

- İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu.

İki takım, İstanbul'da resmi ve özel 66 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 15 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

İstanbul'da Beşiktaş 105, Trabzonspor ise 53 gol attı.

Bu arada siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı.

Geçen sezon Vodafone Park'ta yapılan karşılaşmada Trabzonspor, rakibine 2-1 üstünlük kurmayı başardı. Trabzon'daki karşılaşma ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

- İstanbul'daki lig maçları

Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı.

Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 48 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 14'ünü Trabzonspor kazandı, 14 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Siyah-beyazlıların 75 golüne karşılık, bordo-mavililer 43 gol attı.

- Trabzonspor, deplasmanda son 18 maçta 4 kez yenildi

Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 18 lig maçında rakibine üstünlük kurmakta zorlandı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakibine sadece 4 kez mağlup oldu.

Bordo-mavili ekip, bu maçların 7'sinde Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Taraflar arasındaki 7 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

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