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Hamilton'ın hedefi Meksika'da 6. şampiyonluk

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 25.10.2019 10:41 | Son Güncelleme

Sezonun 18. yarışı Japonya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 27 Ekim Pazar günü yapılacak.

Hamilton'ın hedefi Meksika'da 6. şampiyonluk

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Meksika'da yapılacak sezonun 18. yarışıyla sürecek. Meksika'nın başkenti Meksiko City'deki 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 21.00'de, yarış ise 27 Ekim Pazar günü TSİ 22.10'da başlayacak.

Takımlar klasmanında Mercedes'in şampiyonluğunu önceden ilan ettiği organizasyonda takımın Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'un, zirveye ulaşma ihtimali de bulunuyor.

Meksika'da Hamilton, zirve yolundaki en yakın rakibi takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas'tan 14 puan fazla alacağı bir dereceyle yarışı tamamlarsa kariyerindeki 6. şampiyonluğa ulaşacak. Formula 1'de Meksika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

PİLOTLAR KLASMANI

  1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 338 puan

  2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 274

  3. Charles Leclerc (Monako): 223

  4. Max Verstappen (Hollanda): 212

  5. Sebastian Vettel (Almanya): 212

TAKIMLAR KLASMANI

  1. Mercedes: 612 puan

  2. Ferrari: 435

  3. Red Bull: 323

  4. McLaren: 111

  5. Renault: 68
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Anahtar Kelimeler:
Hermanos Rodriguez Pisti Meksika Japonya Grand Prix Formula 1 Dünya Şampiyonası

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