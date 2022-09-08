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  4. GRAFİKLİ - "Süper Vali" Recep Yazıcıoğlu'nun ölümünün üzerinden 19 yıl geçti

GRAFİKLİ - "Süper Vali" Recep Yazıcıoğlu'nun ölümünün üzerinden 19 yıl geçti

08.09.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görev anlayışı, çalışkanlığı ve halka yakınlığıyla sevgi toplayan merhum Vali Yazıcıoğlu, görev yaptığı yerlerde iz bıraktı - Valilik görevine başladığında "Türkiye'nin en genç valisi" unvanına sahip olan ve ilk görev yerinde "yılın bürokratı" seçilen Yazıcıoğlu'nun ismi birçok şehirde okullarda, hastanelerde, caddelerde ve köprülerde yaşatılıyor

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Görev anlayışı ve vatandaşla sıcak ilişkisi dolayısıyla görev yaptığı dönemde "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak adlandırılan merhum Recep Yazıcıoğlu, ölümünün üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen unutulmadı.

Yazıcıoğlu, halkla iç içe olması, sıra dışı tavırları, sıcaklığı, sportmen yönüyle sadece görev yaptığı yerlerde değil, tüm Türkiye'de vatandaşların sevgisini kazandı.

Halkın içinden biri olmasıyla dikkati çeken Yazıcıoğlu, hizmet verdiği dönemlerde ulaşım ve eğitime büyük önem verdi.

Halen saygı ve sevgiyle yad edilen Yazıcıoğlu, 2 Haziran 1948'de Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünyaya geldi. Yazıcıoğlu, lise eğitiminin ardından kazandığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İlk görevi için 1968'de Aydın'a giden merhum Vali, burada bir dönem kaymakam vekilliği yaptı.

Yazıcıoğlu, buradaki görevinin ardından 1971-1984 arasında sırasıyla Kalkandere, Bahçe, Hamur, Ayvacık, Kırıkhan, Alaca, Akçakoca ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulundu. 1975 yılında da asteğmen olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığında askerlik görevini tamamladı.

Daha sonra "Süper Vali" olarak tanınacak Yazıcıoğlu'nun vali olarak atandığı ilk görev yeri Tokat oldu. Yazıcıoğlu, 1984 yılında Tokat Valisi olarak göreve başladı. O dönemde Türkiye'nin en genç valisi unvanına sahip olan Yazıcıoğlu, yaklaşık 5 yıl burada görev yaptı.

Yazıcıoğlu, eğitim ve sağlık alanında yaptığı önemli işlerle dikkati çekti. Farklı hizmet anlayışıyla öne çıkan Yazıcıoğlu, ilk görev yerinde "Yılın Bürokratı" seçildi.

Yazıcıoğlu'nun yolu 1989'da yeniden Aydın'a düştü, ilk görev yerine bu kez vali olarak atandı. Kentin tarım ve ekonomik potansiyelini değerlendirmek üzere çaba sarf eden Yazıcıoğlu, özellikle kent için önemli bir değer olan jeotermalin en iyi şekilde kullanılması için çalıştı.

- Erzincan'daki depremde vatandaşın yaralarını sarmak için çalıştı

Yazıcıoğlu, jeotermalle ilgili projesini hayata geçiremeden 1991 yılında Erzincan'a atandı. Erzincan'da da adından söz ettiren Yazıcıoğlu, 13 Mart 1992'de Erzincan depremini yaşadı.

"Süper Vali" binlerce binanın ağır hasar gördüğü kentte yaşayanların yaralarının sarılmasında büyük emek harcadı. Vali Yazıcıoğlu, 30 yıldır yapılamayan köprünün yapılmasına ön ayak olmasıyla bölge halkının büyük sevgisini kazandı. Yazıcıoğlu'nun bu konudaki çalışmaları dizi ve filmler ile romana da konu oldu.

Erzincan'da 9 yıl görev yapan merhum Vali, 1999 yılında merkez valiliğine getirildi.

Yazıcıoğlu'nun son görev yeri ise Denizli oldu. Denizli Valisi olarak 2003 yılında göreve başlayan Yazıcıoğlu, 2 Eylül 2003'te Eskişehir-Ankara kara yolu üzerindeki Temelli Mahallesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Yaralanan Yazıcıoğlu, 8 Eylül 2003'te hayatını kaybetti.

Cenazesi Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verilen Süper Vali'nin cenaze törenine on binlerce kişi katıldı.

Merhum Yazıcıoğlu'nun ismi, birçok şehirde okullarda, caddelerde, hastanelerde ve köprülerde yaşatılıyor.

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Recep Yazıcıoğlu ölüm yıl dönümü

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