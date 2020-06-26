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"GRAMOFON BABA" MEHMET ÖZTEKİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İSTANBUL HABERLERİ  | 26.06.2020 16:16 | Son Güncelleme

Kapalıçarşı'da sanat kokan dükkanında yıllardır gramofonlara hayat veren Türkiye'nin gramofon baba olarak tanıdığı Mehmet Öztekin akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti.

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Can EROK / İSTANBUL, (DHA)
Kapalıçarşı'da sanat kokan dükkanında yıllardır gramofonlara hayat veren Türkiye'nin gramofon baba olarak tanıdığı Mehmet Öztekin akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti. Mehmet Öztekin, ailesi, dostları, çalışma arkadaşları ve öğrencilerinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Bir an olsun yorulmadığı, hiç vazgeçmediği ve çok sevdiği mesleğiyle 6 yaşında tanışmıştı. Yıllardır binlerce gramofon üretti ve yine binlerce bozuk gramofona yeniden hayat verdi. Türkiye'nin "gramofon babası" Mehmet Öztekin 75 yaşında akciğer kanseri nedeniyle sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kapalıçarşı'daki sanat kokan dükkanında geçen yıla kadar gramofon üretimine devam eden Mehmet Öztekin, gramofonları ailesinden biri olarak kabul ediyor, yakın dostu olarak görüyordu. Bir süredir kanser tedavisi gören ve sabaha karşı hayatını kaybeden Öztekin, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Eski Topkapı Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Öztekin'in ailesi, çalışma arkadaşları, dostları ve öğrencileri katıldı. Gramofon baba Mehmet Öztekin'in eşi Habibe Hülya Öztekin cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti. Mehmet Öztekin'in eşi Hülya Öztekin, oğlu Semih Öztekin ve kızı Didem Köksal gözyaşlarını tutamadı. Didem Köksal, annesinin elini bir an olsun bırakmadı.

"HERKESİN GRAMOFON BABASI AMA BENİM BABAM"
Mehmet Öztekin'in kızı Didem Köksal, "Herkesin gramofon babası ama benim babam. Bir tane ve koca bir çınar gitti. Kendine has dünyası olan, gramofonların içinde yaşayan ve hayatı da orada bulan bir insandı. Gramofonculuğu diğer kuşaklara geçmedi. Tek olarak onda kaldı. Babamda bitti. Çok özleyeceğiz" diye konuştu.

"ONU TANIDIĞIM İÇİN GURUR DUYUYORUM"
Gramofona yıllarını veren Mehmet Öztekin'in çalışma arkadaşı İbrahim Güzey de yakın dostunu son yolculuğuna uğurlayanlar arasındaydı. "40 senelik dostluğumuz var" diyen Güzey, "İş birliğimiz vardı. Mesleğiyle özdeşleşen bir insandı. Çok değerli bir esnaftı. Onu tanıdığım için gurur duyuyorum. Hayatı gramofonlardı. Ben bakırcıyım. Ben gramofonun borularını yapardım. O da kasa ve makine üstadı. Çok sevdiği gramofonları birlikte yapıyorduk. Bir bölümüydü en azından ama ağırlık ondaydı" ifadelerini kullandı.

"ONUN ÖĞRETTİĞİ YOLDAN BİZ DE DEVAM EDİYORUZ"
Gramofon tamirciliğini Mehmet Öztekin'den öğrenen öğrencisi Mustafa Özkan, "Ben de 30 senedir Mehmet ustayla aynı işi yapıyorum. Onun yapmış olduğu işi sürdürüyoruz. Bugün acı bir haber aldık. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir insandı. Öğreticiydi, bize çok yardımcı oldu. Gramofonun her şeyini öğretti. Onun öğrettiği yoldan biz de devam ediyoruz. Üzüntümüz çok büyük" şeklinde konuştu.
Gramofon baba Mehmet Öztekin, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ATATÜRK'E HEDİYE EDİLEN GRAMOFONU TAMİR ETTİ
Türkiye'den ve dünyadan getirilen çok sayıda arızalı gramofona ses veren Öztekin, İngiltere'de 1928'de Atatürk'e hediye edilmek üzere yapılan gramofonu da tamir etmişti.

Görüntü Dökümü
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-Cenaze namazından görüntüler
-Cenaze töreninden görüntüler
-Röportajlar
-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)
-Detay görüntüler

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