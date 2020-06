"GRAMOFON BABA" MEHMET ÖZTEKİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Can EROK / İSTANBUL, (DHA)

Kapalıçarşı'da sanat kokan dükkanında yıllardır gramofonlara hayat veren Türkiye'nin gramofon baba olarak tanıdığı Mehmet Öztekin akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti. Mehmet Öztekin, ailesi, dostları, çalışma arkadaşları ve öğrencilerinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Bir an olsun yorulmadığı, hiç vazgeçmediği ve çok sevdiği mesleğiyle 6 yaşında tanışmıştı. Yıllardır binlerce gramofon üretti ve yine binlerce bozuk gramofona yeniden hayat verdi. Türkiye'nin "gramofon babası" Mehmet Öztekin 75 yaşında akciğer kanseri nedeniyle sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kapalıçarşı'daki sanat kokan dükkanında geçen yıla kadar gramofon üretimine devam eden Mehmet Öztekin, gramofonları ailesinden biri olarak kabul ediyor, yakın dostu olarak görüyordu. Bir süredir kanser tedavisi gören ve sabaha karşı hayatını kaybeden Öztekin, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Eski Topkapı Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Öztekin'in ailesi, çalışma arkadaşları, dostları ve öğrencileri katıldı. Gramofon baba Mehmet Öztekin'in eşi Habibe Hülya Öztekin cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti. Mehmet Öztekin'in eşi Hülya Öztekin, oğlu Semih Öztekin ve kızı Didem Köksal gözyaşlarını tutamadı. Didem Köksal, annesinin elini bir an olsun bırakmadı.