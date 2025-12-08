EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları

Gramofonu kim, ne zaman icat etti? Gramofonu ilk kim buldu?

Fonograf ya da gramofon, eski Yunanca dilinde föne ses ve grammien yazmak kelimelerinde türemiş bir kelimedir. Kayıtlı olan seslerin mekanik ve benzer bir versiyonlarını üretmeyi sağlayan gramofon hem ülkemizde hem de dünya genelinde kısa süre içinde yaygınlaşmıştır.

Gramofonu kim, ne zaman icat etti? Gramofonu ilk kim buldu?
Ferhan Petek

İlk ortaya çıktığı zaman fonograf adı ile bilinen gramofon aslında fonograftan farklı bir alettir. Fonograf bir silindir ile gramofon ise bir yuvarlak ince taş plak ile çalışmaktadır. İlk müzik çalar kutusu olan fonograf ve gramofon plak üzerine tespit edilmiş olan esasları tekrarlama amacı ile çalışır. İki bölüme ayrılan gramofon makine ve plak kısımlarına sahiptir.

Gramofonu kim, ne zaman icat etti?

Fonograf tarihte ilk kez 1877 yılında icat edilmiştir. Bu icat ise gramofonun icadına yol açmıştır. Çok ince farklar ile birbirlerinden ayrılan fonograf ve gramofon temelde aynı çalışma prensibine sahiptir. İğne ve diyaframdan oluşan fonograf daha sonra geliştirilmiştir ve gramofon icat edilmiştir. Gramofonun makine bölümü motor ile ses yansıtan kısımdan meydana gelmektedir.

1885 yılında balmumunu ses kaydı için kullanan Graham Bell, bu sayede gramofonun icadını gerçekleştirmiştir. Bu icadın artından Emile Berlier, ses kayıt etme üzerine çalışmalar yapmış ve balmumu sıkarak plakları kullanmıştır. Böylece gramofon tam olarak icat edilmiştir. Makine ve plak bölümlerinden meydana gelen gramofondaki plaklar disk ya da kare biçiminde üretilir. Her iki yüzünde de gramofonun iğneleri dolaşınca plak titreşim yaşar ve ses çıkar.

Gramofonu ilk kim buldu?

Tarihte ilk gramofon patenti 1887 yılında Emile Berliner tarafından alınmıştır. Temeli ise 1877 yılında Thomas Alva Edison tarafından icat edildiği bilinen fonograf olmuştur. 1885 yılında A. Graham Bell balmumunu ses kaydı amacı ile kullanmış ve gramofonu icat etmiştir. En eski gramofon kayıtlarının 1887 yılının kasım ayına ait olduğu bilinmektedir.

Türkiye’de gramofon fonograf olarak ilk kez İstanbul’da kullanılmıştır. Ordu bandosunun Tamburi Cemil Bey’in eserlerini kaydettiği bilinmektedir. İstanbul’da ilk plak kaydı ise 1900 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu plaklar ülke genelinde taş plak olarak adlandırılmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul Erkek Lisesi'ndeki 507 maddelik liste tüyler ürperttiİstanbul Erkek Lisesi'ndeki 507 maddelik liste tüyler ürpertti
YDS/2 sonuçları açıklandı: Sonuç ekranıYDS/2 sonuçları açıklandı: Sonuç ekranı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Eğitim Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.