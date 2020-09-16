YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Gran Fondo Çeşme bisiklet yarışları iptal edildi

Gran Fondo Çeşme bisiklet yarışları iptal edildi

İZMİR HABERLERİ  | 16.09.2020 10:17 | Son Güncelleme

Bu yıl 5.

Gran Fondo Çeşme bisiklet yarışları iptal edildi

Bu yıl 5. kez yapılması planlanan Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro bisiklet yarışları, birçok ülkeden gelecek binlerce sporcu, sporcu yakını, gönüllü ve görevlinin seyahat etmesi, küçük bir alanda toplanması, zaman geçirmesinin risk oluşturması ve bilim insanların ekim ve kasım aylarında korona virüsü vakalarındaki artış beklentileri nedeniyle iptal edildi.
Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro bisiklet yarışlarının bu yıl korona virüsü nedeniyle yapılmayacağı duyuruldu. İnternet sayfasında yayınlanan duyuruda, haziran ayı başında gerek Türkiye, gerekse dünyanın önemli bir bölümünde pandemide görülen iyileşme ve normalleşme açılımları üzerine, Çeşme’deki amatör bisiklet yarışlarını yapabilme ihtimalini yüksek gördüklerini; ancak son aylarda Türkiye’de ve tüm dünyada vaka sayılarının tekrar hızla artması nedeniyle yarış ile ilgili planların tekrar gözden geçirildiği ifade edildi.
Duyuruda iptal kararı şöyle açıklandı:
"Çeşme Belediyesi ve paydaşlarımızla yaptığımız görüşmeler sonunda yarışlarla ilgili tüm önlemleri maksimum düzeyde alsak dahi, birçok ülkeden binlerce kişilik sporcu, gönüllü, görevli ve sporcu yakınının seyahat etmesinin, küçük bir alanda toplanmasının ve zaman geçirmesinin herkes için büyük risk taşıyacağına karar verdik. Ayrıca bilim insanlarının ekim-kasım aylarında vaka artışları ile ilgili tahminlerini de göz önünde tutarak, maalesef 5. kez yapmayı planladığımız Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro 2020’yi üzülerek iptal etme kararı aldık. 2021’de Çeşme’de görüşebilmek dileğiyle. Sağlıkla kalın."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Antalya’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama
Antalya’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Türk bayraklı bisikletiyle Lüleburgaz’a geldi
Türk bayraklı bisikletiyle Lüleburgaz’a geldi
Aydın’da bir kişi evde ölü bulundu
Aydın’da bir kişi evde ölü bulundu
İlave su şebekesi hatları yapılıyor
İlave su şebekesi hatları yapılıyor

İzmir Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
05:24
Sabah
06:47
Öğle
13:11
İkindi
16:41
Akşam
19:26
Yatsı
20:43

İzmir Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Eylül Yılmaz Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Akyürek Eczanesi
Balcova
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Kafkas Eczanesi
Bayrakli
Sapmaz Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Çeşme'deki 5 işletmeye 15 gün kapatma cezası
Çeşme'deki 5 işletmeye 15 gün kapatma cezası
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
Alsancak Rotary Balık Hasadında Buluştu
Alsancak Rotary Balık Hasadında Buluştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.