Gran Fondo Çeşme bisiklet yarışları iptal edildi

Bu yıl 5. kez yapılması planlanan Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro bisiklet yarışları, birçok ülkeden gelecek binlerce sporcu, sporcu yakını, gönüllü ve görevlinin seyahat etmesi, küçük bir alanda toplanması, zaman geçirmesinin risk oluşturması ve bilim insanların ekim ve kasım aylarında korona virüsü vakalarındaki artış beklentileri nedeniyle iptal edildi.

Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro bisiklet yarışlarının bu yıl korona virüsü nedeniyle yapılmayacağı duyuruldu. İnternet sayfasında yayınlanan duyuruda, haziran ayı başında gerek Türkiye, gerekse dünyanın önemli bir bölümünde pandemide görülen iyileşme ve normalleşme açılımları üzerine, Çeşme’deki amatör bisiklet yarışlarını yapabilme ihtimalini yüksek gördüklerini; ancak son aylarda Türkiye’de ve tüm dünyada vaka sayılarının tekrar hızla artması nedeniyle yarış ile ilgili planların tekrar gözden geçirildiği ifade edildi.

Duyuruda iptal kararı şöyle açıklandı:

"Çeşme Belediyesi ve paydaşlarımızla yaptığımız görüşmeler sonunda yarışlarla ilgili tüm önlemleri maksimum düzeyde alsak dahi, birçok ülkeden binlerce kişilik sporcu, gönüllü, görevli ve sporcu yakınının seyahat etmesinin, küçük bir alanda toplanmasının ve zaman geçirmesinin herkes için büyük risk taşıyacağına karar verdik. Ayrıca bilim insanlarının ekim-kasım aylarında vaka artışları ile ilgili tahminlerini de göz önünde tutarak, maalesef 5. kez yapmayı planladığımız Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro 2020’yi üzülerek iptal etme kararı aldık. 2021’de Çeşme’de görüşebilmek dileğiyle. Sağlıkla kalın."