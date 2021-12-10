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Griezman: Messi gitti çok şey değişti

10.12.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz tranfer döneminde Barcelona'dan Atletico Madrid'e kiralanan Antoine Griezman, Katalan kulübünün Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Griezman: Messi gitti çok şey değişti
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Barcelona'dan yaz transfer döneminde eski takımı Atletico Madrid'e kiralanan yıldız oyuncu Antoine Griezman, Katalan külübünün Devler Ligi'nden elenmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Griezman yaptığı açıklamada, "Bu gerçekten şaşırtıcı çünkü Barcelona üst üste uzun yıllar Play-off'lara çıkmış, her zaman Şampiyonlar Ligi'nde bulunmuştur." şeklinde konuştu.

"MESSİ GİTTİ, ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ"

Messi'nin gişiyle çok şeyin değiştiğini belirten Fransız oyuncu, "Messi gitti, çok şey değişti. Lionel Messi Barça için çok önemliydi. O gitti, sonra teknik direktör değişti. Ciddi sıkıntılar olabilir ama ne olursa olsun kulüp için mücadele edenlere sabır göstermeli ve güvenmeliyiz." ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Atletico Madrid ile çıktığı 20 maçta, 7 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid Lionel Messi Antoine Griezmann
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