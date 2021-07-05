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Griezmann ve Dembele'den ırkçılık skandalı

05.07.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Milli Takımı'ndan Antoine Griezmann ve Ousmane Dembele'nin 2019'da kaldıkları bir oteldeki Asyalı çalışanlarla alay ettiği görüntüler yayımlandı. Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

Söz konusu görüntüler, Barselona takımında oynayan iki oyuncunun Asya'daki bir hazırlık turnuvasında kaldıkları otel odasında çekildi.

Dembele, çektiği videoda, odadaki televizyona futbol oyunu kurmaya çalışan Asyalı otel çalışanları ile alay ediyor; hatta daha ileri gidip ırkçı sözler sarf ediyor.

Videoda Dembele, Griezmann'a, "Bütün o çirkin yüzler sen oyun oynayabilesin diye" ifadelerini kullanıyor. Dembele daha sonra da, Asyalı çalışanların yüzüne kamerayı yaklaştırıp dilleriyle alay ediyor. Oyunu yükleme süresi uzayınca da, "Ülkenizde teknolojik üstünlüğünüz var mı, yok mu?" diyor. Otel çalışanları Fransızca konuşmaların hiçbirini anlamıyor.

BİNLERCE TEPKİ MESAJI ALDI

Sosyal medyada paylaşıldığı ilk bir saat içinde 650 bin defa görüntülenen video, binlerce tepki mesajı aldı.

Fransızlar, ırkçılıkla suçladıkları Griezmann ve Dembele'nin bir daha Milli Takım forması giymemesi gerektiğini savundu.

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