Gripten korunmak için neler tüketmeliyiz? Bağışıklığı zırh gibi güçlendiren süper besinler

Havalar soğuyunca artan grip vakaları görülmeye devam ediyor. Hastalıklardan korunmanın ve hasta olunması durumunda daha hızlı iyileşmenin ilk şartı elbette ki bağışıklık sistemini güçlendirmek. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ise yeterli ve dengeli beslenmek gerekiyor. Peki, grip salgınından nasıl korunuruz, neler tüketmeliyiz?

GRİPTEN KORUNMANIN YOLLARI

Uzmanların her zaman altını çizdiği ve özellikle pandemi döneminde sıkça yapılan bir uyarı var. Ellerinizi sık sık yıkayın! Özellikle dışarıdan geldikten sonra ve ortak alanları kullandıktan sonra sabunla en az 20 saniye yıkamak oldukça önemli.

Pandemi döneminden itibaren maske kullanımı azalsa da virüslerden korunmanın en etkili yöntemlerinden biri maske kullanımı olarak biliniyor. Kapalı ve kalabalık ortamlarda maske takarak virüslerden korunabilirsiniz.

Virüsler kapalı ortamlarda dolaşabilir. Evinizi ve çalıştığın ortamı düzenli olarak havalandırmayı ihmal etmeyin.

Güçlü bir bağışıklık için sağlıklı beslenmek şart. Dengeli ve yeterli beslenin.

Uykunuzu almayı ihmal etmeyin. Yeterli uyku bağışıklık sistemini destekler.

Ayrıca grip belirtileri hissederseniz hemen dinlenmeye çalışın ve bol sıvı tüketin.

C VİTAMİNİ DEPOSU BESİNLER

Portakal, mandalina, limon, greyfurt, kivi, yeşil biber

SOĞAN VE SARIMSAK

Antibakteriyel ve bağışıklık güçlendirici etkileri var.

BAL VE ZENCEFİL

Doğal antibiyotik etkisiyle mikroplara karşı koruma sağlar.

YEŞİL SEBZELER

Ispanak, brokoli, pazı gibi sebzeler vitamin ve mineral açısından zengin.

OMEGA-3 KAYNAKLARI

Somon, ceviz ve keten tohumu bağışıklık sistemini destekler.

PROBİYOTİKLER

Yoğurt, kefir gibi fermente gıdalar sindirimi düzenler ve bağışıklığı artırır.