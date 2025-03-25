Gripten korunmak için neler tüketmeliyiz? Bağışıklığı zırh gibi güçlendiren süper besinler

Havalar soğuyunca artan grip vakaları görülmeye devam ediyor. Hastalıklardan korunmanın ve hasta olunması durumunda daha hızlı iyileşmenin ilk şartı elbette ki bağışıklık sistemini güçlendirmek. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ise yeterli ve dengeli beslenmek gerekiyor. Peki, grip salgınından nasıl korunuruz, neler tüketmeliyiz?
Uzmanların her zaman altını çizdiği ve özellikle pandemi döneminde sıkça yapılan bir uyarı var. Ellerinizi sık sık yıkayın! Özellikle dışarıdan geldikten sonra ve ortak alanları kullandıktan sonra sabunla en az 20 saniye yıkamak oldukça önemli.
Pandemi döneminden itibaren maske kullanımı azalsa da virüslerden korunmanın en etkili yöntemlerinden biri maske kullanımı olarak biliniyor. Kapalı ve kalabalık ortamlarda maske takarak virüslerden korunabilirsiniz.
Virüsler kapalı ortamlarda dolaşabilir. Evinizi ve çalıştığın ortamı düzenli olarak havalandırmayı ihmal etmeyin.
Güçlü bir bağışıklık için sağlıklı beslenmek şart. Dengeli ve yeterli beslenin.
Uykunuzu almayı ihmal etmeyin. Yeterli uyku bağışıklık sistemini destekler.
Ayrıca grip belirtileri hissederseniz hemen dinlenmeye çalışın ve bol sıvı tüketin.
Portakal, mandalina, limon, greyfurt, kivi, yeşil biber
Antibakteriyel ve bağışıklık güçlendirici etkileri var.
Doğal antibiyotik etkisiyle mikroplara karşı koruma sağlar.
Ispanak, brokoli, pazı gibi sebzeler vitamin ve mineral açısından zengin.
Somon, ceviz ve keten tohumu bağışıklık sistemini destekler.
Yoğurt, kefir gibi fermente gıdalar sindirimi düzenler ve bağışıklığı artırır.
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