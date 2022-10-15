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Grizu patlaması nedir, neden olur? Bartın Amasra maden patlaması sonrası merak konusu oldu: İşte grizu patlamasının sebebi!

15.10.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grizu patlaması, 14 Ekim 2022 Cuma günü saat 18.45'te gerçekleşen Bartın Amasra maden patlaması sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk değerlendirmelerde patlamanın nedenini Grizu patlaması olarak duyurmuştu. Peki, Bartın Amasra maden patlaması sonrası merak konusu olan Grizu nedir, Grizu patlaması neden olur?

Grizu patlaması nedir, neden olur? Bartın Amasra maden patlaması sonrası merak konusu oldu: İşte grizu patlamasının sebebi!

Grizu patlaması Bartın Amasra maden patlaması nedeniyle internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bartın Amasra'da Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde geçtiğimiz gün gerçekleşen patlama tüm Türkiye'yi derinden üzdü. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bartın olay yerine gitti. Yapılan son açıklamada can kaybı sayısının 28 olduğu belirtildi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklaması sonrası birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Grizu nedir, Grizu patlaması neden olur?

maden ocağı patlama

GRİZU NEDİR?

Grizu, maden ocaklarının galerilerinde yer alabilen ve belirli konsantrasyonlara eriştiğinde patlayıcı hale gelebilen, zehirli gaza verilen isimdir.

bartın amasrada neden patlama oldu

GRİZU PATLAMASI NEDEN OLUR?

Grizu yüzde 5 ve yüzde 15 arası metan ve havanın birleşmesinden oluşur Söz konusu karışım 650 derece 2 fazlı bir yanma gerçekleştirir.

Bu karışım önce ani şekilde genleşir, daha sonra patlama merkezine doğru çok büyük bir kuvvetle gazı sıkıştırır.

Grizu patlama riski bilhassa yaşlı kömür damarlarında oldukça yüksektir. Bilindiği üzere yasalar kapsamında metanın havada bulunma oranı hacimce yüzde 1'dir. Bu seviyeye ulaşıldığında hemen önlem alınmalıdır. Oran yüzde 1'in üzerine çıktığı takdirde maden ocağının hızlıca boşaltılması gerekmektedir.

amasra patlaması

AMASRA'DKİ MADEN OCAĞINDA CAN KAYBI SAYISI KAÇ OLDU?

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada ""Şimdiye kadar 36 maden işçimiz kaza alanından çıkarılmıştır. Çıkarılan işçilerimizden 25'i hayatını kaybetmiş olup, 6 maden işçimiz tedavileri için İstanbul'a sevk edilmiştir. 5 işçimizin tedavisi ilimizdeki hastanelerde devam etmektedir" ifadelerine yer verilmişti. Konuya ilişkin üzücü bir gelişme yaşandı.

BARTIN'DA MADEN OCAĞINDA MEYDANA GELEN PATLAMADA CAN KAYBI SAYISI 28'E YÜKSELDİ

Amasra'daki maden ocağında can kaybı sayısı 28'e yükseldi.

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