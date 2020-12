Grup Avenir 2021 yılına yeni projelerle giriş yapmayı hedefliyor

Grup Avenir, 2020 yılının bitmesine sayılı günler kala yeni yıl için çalışmalarına devam ederek yeni projelerle 2021 yılına girmeyi hedefliyor. Grup Avenir projeleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Grup Avenir Satış Müdürü Serap Karabulut, “2020 yılında pandemiye rağmen projelerimizi zamanında teslim ettik” dedi. Grup Avenir olarak önceliklerinin müşteri memnuniyeti olduğunu söyleyen Serap Karabulut, “Grup Avenir Fransa’ dan sonra ilk olarak kendi toprakları olan Kayseri’de yatırımlarına başladı. Kayseri’de elde ettiğimiz bu başarılardan sonra Grup Avenir olarak ileriye yönelik yapılan 5-10 ve 15 yıllık planlama kapsamında İç Anadolu Bölgesinin farklı şehirlerinde projeler yapma kararı aldık. Bu kapsamda Ar-Ge çalışmalarına başladık ve İç Anadolu Bölgesinin konut ihtiyacı en fazla olan bölgelerinde Kayseri’den sonra Yozgat Sorgun bölgesinde inşaat faaliyetlerine başlamış olduk. Çok yakın zamanda satışa sunacağımız Bozok 270 projesinden sonra, İç Anadolu bölgesinin farklı şehir ve lokasyonlarında yeni projelere de imzamızı atacağız. Önceliğimiz her zaman için müşteri memnuniyetidir, müşterilerimizin beklentilerini karşılayan, onlara huzur dolu alanlar tasarlayan bir projeye sahip olmaları için çaba gösteriyoruz. Bunların yanı sıra bulunduğumuz şehirleri destelemek adına Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor Voleybol Takımının ana sponsorluğunu üstlendik. Grup Avenir olarak, spor aracılığı ile toplumsal gelişimi desteklemekte ve her geçen gün bu alandaki faaliyetlerimize yenilerini eklemekteyiz” dedi.

“Müşteriye sunulan imkanlar bizi diğer firmalardan ayırıyor”

Serap Karabulut yapılan dairelerin eksiksiz olarak teslim edilmesinin firma olarak kendilerini diğer markalardan ayıran en büyük özellik olduğunu söyleyerek, “Grup Avenir, müşterilerden gelen talep doğrultusunda lokasyona göre proje tasarlıyor. Projelerimizde ise en çok dış mimari, estetik, kalite ve yalıtıma önem veriyoruz. Projelerimizde ses ve ısı yalıtım malzemesi olarak şap altı, laminant altı, boru ses yalıtımı, dış cephe ve çatı yalıtımı, ters tavanlarda mineral yünü kullanımı gibi çok kapsamlı yalıtımlar yapıyoruz. Müşterilerimize konut satışı yaparken, mesken ücreti dahil satış yapıyoruz. Bunun asıl sebebi birçok vatandaşın daha öncesinde mesken problemi yaşamasıdır. Grup Avenir olarak dairelerimizi teslim ederken meskenleri alınmış, abonelikleri yapılmış, kat mülkiyet tapuları çıkarılmış, bunun yanı sıra da her daireye özel balkona ısı camlı cam balkon yapılması, peyzaj ve çevre düzenlemesi ve her dairenin inşaat temizliği yapılarak teslim edilmesi müşterilerimizin memnuniyetini artmakta ve bizi diğer firmalardan ayıran özellikler de ortaya çıkmaktadır. Fiyatlarımızda peşin ödemelerde iskonto, vade seçenekleri bulunmakta ve ayrıca kişiye özel ödeme planı oluşturulmaktadır. Takas imkanının bulunması ile de müşterilerimiz değerlendirmek istedikleri fakat satışını yapamadıkları ev ve araçlarını firmamız bünyesinde değerlendirip takas olarak firmamıza alınması da müşterilerimizin memnuniyeti artırmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Pandemi dönemindeki talepler bahçeli ev konseptine ağırlık vermemizi sağladı”

Pandemi sürecinde müşterilerin bahçeli ev taleplerinin villa konseptine ağırlık vermelerini sağladığını söyleyen Serap Karabulut, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Pandemi döneminin inşaat sektörü açısından en olumsuz yanı inşaat çalışmalarının, sokağa çıkma kısıtlamaları olduğu dönemlerde zorunlu olarak durması oldu. Yasakların kalkması ile birlikte personel sayımızı artırıp çift kalıp sistemi uygulayarak, tüm olumsuzluklara rağmen kaybolan zamanı tolore etmeyi başardık ve müşterilerimize söz vermiş olduğumuz tarihten önce teslimatlarını gerçekleştirme sözünü de tutmuş olacağız. Pandemi döneminde ofis personelimize esnek çalışma saati uyguladık ve belirli periyodik aralıklarla home ofice modülüne geçtik. Normal hayata geçiş sürecinde satış ofislerimizi, satış araçlarımızı ve örnek dairelerimizi her misafir öncesi ve sonrasında rutin olarak dezenfekte işlemlerini uyguladık. Dünyada ve ülkemizde yaşanan bu küresel salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının yanında, birçok yasak da uygulamaya konuldu. Bu yasaklar ile birlikte sosyal donatısı fazla, site özelliğinde olan, geniş balkonlu, mümkünse ayakları toprağa basan projelerin öneminin daha da arttığını fark ettik. Bu sebeple de yeni projelerimizde bu özellikleri taşıyan konseptlere ağırlık vermeye başladık. Bahçeli evler ve doğaya yakın olma talebi arttı. Yatay mimari şehircilik anlayışı yeni projelerin odağında olacak. Bu anlayış kapsamında bahçe ve yeşil alanlar projelerin olmazsa olmazını teşkil ederken, balkon ve teras gibi, dairelerde daha fazla dışa bakan yaşam alanları olacak. Yaşam alanları ile çalışma alanlarını aynı anda barındıran esnek ve karma tasarımlar gündeme gelecek. Bu talepler de bizim farklı lokasyonlarda site ve villa konseptlerine de ağırlık vermemize neden oldu.”