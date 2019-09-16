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Grup Laçin 21 yıl sonra geri döndü

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 16.09.2019 15:20 | Son Güncelleme

Grup Laçin, 21 yıl sonra Bekar Gezelim single çalışması ile geri döndü. Sevenlerine güzel haberi ise Okan Can Yantır sosyal medya hesabından verdi.

Grup Laçin 21 yıl sonra geri döndü

1991 yılında kurulan Grup Laçin, 1998 yılında çıkardığı Bekar Gezelim ile dikkat çekmişti. 1998 yılında Türkye'nin en iyi Grubu ve Yılın En İyi Çıkış Yapan Grup Ödülü'nü kazanan Grup Laçin, 21 yıl sonra
Bekar Gezelim single çalışması ile geri döndü.

Sevenlerine güzel haber Okan Can Yantır verdi. Yantır, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

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"Tam 10 sene oldu Serkan’la tanışalı. Hocam, dostum, abim. 10 senede çok acayip işler yaptık birlikte; çok güldük, çok eğlendik, çok söyledik, çok dinledik. Çok severim, müthiş yetenektir. Tanıştığım ilk günden bu yana bir konuda hep kafasının etini yedim: Abi şu Laçin’i yeniden toplayalım.

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Yıllardır aklının bir yerinde duruyordu bu proje. Bu seneye kısmetmiş. Nasıl bir konseptimiz olsun diye düşünürken, '20 sene sonra grup kendini RT etti işte, bundan daha güzel konsept mi olur?' cümlesi çıktı ağzımdan. Girdik stüdyoya bu albüm kapağını çıkardık ortaya. @togannoyan müthiş bir ekip kurdu, @halukocyigit albüm kapağında hünerlerini konuşturdu. Ve 6 güzel adam, yüzlerine işlenmiş o nazenin çizgileriyle geri döndü.."

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