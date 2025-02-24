GS-FB Dünya'nın en sert derbileri arasında kaçıncı? Şaşırtan sonuçlar... İşte o sıralama

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi birçok dünya ülkerindeki derbileri geçerek 4'üncü sıradaki yerini aldı. Dünya üzerendeki en sert derbi iste Boca Juniors-River Plate oldu.

GS-FB DÜNYADA 4'ÜNCÜ

Sırlamanın 10'uncusu Almanya'dan Borussia Dortmund - Schalke 04, 9'uncu sırada Al-Ahly - Zamalek, 8'de Athletic Bilbao - Real Sociedad, 7'inci Brezilya'dan 7: Corinthians - Palmeiras, 6'ıncı Nacional - Penarol, 5'inci İtalya'nın iki büyüğü Inter - Milan, 4'üncü ise Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oldu. 3'üncü sırada her sene olaylı geçen Partizan - Kızılyıldız, 2'inci sırada Celtic - Rangers ve 1'inci sırada yıllardır bir kere bile olaysız geçmeyen Boca Juniors - River Plate derbisi oldu.