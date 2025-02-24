SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. GS-FB Dünya'nın en sert derbileri arasında kaçıncı? Şaşırtan sonuçlar... İşte o sıralama

GS-FB Dünya'nın en sert derbileri arasında kaçıncı? Şaşırtan sonuçlar... İşte o sıralama

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
24.02.2025 14:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daily Mail, dünyanın en sert 10 derbisini sıraladı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi de listede kendine yer buldu. Özellikle son yıllarda yüksek tansiyon ile geçen Galatasaray-Fenerbahçe derbileri tüm dünyada da dikkatle takip ediliyor.

GS-FB Dünya'nın en sert derbileri arasında kaçıncı? Şaşırtan sonuçlar... İşte o sıralama

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi birçok dünya ülkerindeki derbileri geçerek 4'üncü sıradaki yerini aldı. Dünya üzerendeki en sert derbi iste Boca Juniors-River Plate oldu.

GS-FB DÜNYADA 4'ÜNCÜ

0

Sırlamanın 10'uncusu Almanya'dan Borussia Dortmund - Schalke 04, 9'uncu sırada Al-Ahly - Zamalek, 8'de Athletic Bilbao - Real Sociedad, 7'inci Brezilya'dan 7: Corinthians - Palmeiras, 6'ıncı Nacional - Penarol, 5'inci İtalya'nın iki büyüğü Inter - Milan, 4'üncü ise Galatasaray - Fenerbahçe derbisi oldu. 3'üncü sırada her sene olaylı geçen Partizan - Kızılyıldız, 2'inci sırada Celtic - Rangers ve 1'inci sırada yıllardır bir kere bile olaysız geçmeyen Boca Juniors - River Plate derbisi oldu.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Galatasaray Galatasaray
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

Sergen Yalçın'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumuSergen Yalçın'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu
Dev derbi için nefesler tutuldu! Saatler kala efsane isimden çarpıcı açıklama: "Kazanan şampiyon olacak!"Dev derbi için nefesler tutuldu! Saatler kala efsane isimden çarpıcı açıklama: "Kazanan şampiyon olacak!"
Anahtar Kelimeler:
Derbi fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dev derbi için nefesler tutuldu! Saatler kala efsane isimden çarpıcı açıklama: "Kazanan şampiyon olacak!"

Dev derbi için nefesler tutuldu! Saatler kala efsane isimden çarpıcı açıklama: "Kazanan şampiyon olacak!"

Sergen Yalçın'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu

Sergen Yalçın'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yorumu

Olay sözler: Yönetmenin yatağına yatmadığım için...

Olay sözler: Yönetmenin yatağına yatmadığım için...

İmamoğlu'na diploma soruşturması! İfade vereceği tarih değişti

İmamoğlu'na diploma soruşturması! İfade vereceği tarih değişti

Ümit Karan'dan derbi için skor tahmini

Ümit Karan'dan derbi için skor tahmini

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı!.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı!.

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kışın sıcacık ve konforlu uykunun anahtarı...

Kışın sıcacık ve konforlu uykunun anahtarı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.