SPOR

GS Store’da Emre Akbaba yoğunluğu

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.08.2018 20:48 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’in ikinci haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray’da taraftarlar yeni transfer Emre Akbaba’nın formalarına yoğun ilgi gösteriyor.

GS Store’da Emre Akbaba yoğunluğu

Spor Toto Süper Lig’de Göztepe ile sezonun ilk iç saha maçını oynayacak olan Galatasaray’da taraftarlar GS Store’a akın etti.

Mücadele öncesi satışa çıkarılan Emre Akbaba formalarına yoğun ilgi gösteren taraftarlar, yeni sezon ürünlerini de beğendiklerini ifade etti.

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Emre Akbaba Galatasaray

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