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GS TV spikeri Ebru Gürsoy'dan Rizespor Başkanı'na olay sözler

04.10.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Televizyonu'nda spiker Ebru Gürsoy, Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın açıklamalarına gönderme yaptı. Gürsoy, "Malum takımı Rize'ye gömmemiz lazım dedi. Kim kimi gömdü? Türkiye'nin en büyük markasıyız. Aklının köşesinde dursun. Bir başkana yakışır şekilde davransın" dedi.

GS TV spikeri Ebru Gürsoy'dan Rizespor Başkanı'na olay sözler

Galatasaray ile Rizespor arasındaki Oğulcan Çağlayan krizi, iki camia arasında büyük gerginliklere sebep oldu. Karşılıklı sert açıklamalar yapıldı. GS TV spikeri Ebru Gürsoy da 3-2 biten maçın ardından ağır göndermeler yaptı.

"AKLININ KÖŞESİNDE DURSUN"

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Ebru Gürsoy, "Malum takımı Rize'ye gömmemiz lazım' dedi. Kim kimi gömdü? Malum dediği Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray'dır. Türkiye'nin en büyük markasıdır. Aklının köşesinde dursun. Bir başkana yakışır şekilde davransın" ifadelerini kullandı, sosyal medya karıştı. Galatasaraylılar, Gürsoy'un açıklamalarına destek verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Çaykur Rizespor
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