Galatasaray'ı çıldıran güzellik! Berna Kahraman'a sosyal medyada yorum yağdı! ''Doyamıyorum bakmaya''

GS TV sunucusu Berna Kahraman, güzelliğiyle sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı.

27 yaşındaki Berna Kahraman'ın aslen Bursalı olduğu tahmin ediliyor.

Adnan Menderes Üniversitesi'nde beden eğitimi bölümünü bitiren Berna Kahraman, mezuniyetinin ardından bir süre öğretmenlik yaptı.

Sonrasında model olmaya karar veren Berna Kahraman, şimdilerde GS TV ekranlarında sunucu olarak kamera karşısına geçiyor.

Güzelliğiyle dikkat çeken Berna Kahraman'a ''Gigi Hadid sandım'', ''Böyle sunucumuz oldu da biz mi beğenmedik'' ve ''Allah özene bezene yaratmış'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Berna Kahraman'ın daha önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı biliniyor.

İşte Berna Kahraman'ın Instagram paylaşımları...



