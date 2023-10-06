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  4. GSB KYK EK TERCİH YURT BAŞVURU SONUÇLARI EKRANI 2023 - 2024: KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler GSB'de!

GSB KYK EK TERCİH YURT BAŞVURU SONUÇLARI EKRANI 2023 - 2024: KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler GSB'de!

06.10.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. 1 Ekim'de başlayan Kredi ve Yurtlar Kurumu ek kontenjan yurt başvuruları geçtiğimiz gün sona erdi. Peki, KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, GSB KYK ek tercih başvuru sonuçları ekranı...

KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları ile ilgili arama motorlarında yapılan araştırmalar hız kazandı. KYK ek tercih yurt başvuruları için 1 Ekim'de başlayan süreç 5 Ekim'de sona erdi. Sonuçların ne zaman erişime açılacağı merak edildi. GSB KYK ek tercih başvuru sonuçları ekranı ile konuya dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KYK EK TERCİH YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları hakkında henüz 'tarih' bilgisi paylaşılmadı. KYK ek tercih yurt başvuru sonucu Bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde açıklanacak. Sonuçlar e Devlet GSB yurt başvuru sonucu sorgulama ekranından öğrenilebilecek.

KYK EK TERCİH YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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