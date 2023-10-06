GSB KYK EK TERCİH YURT BAŞVURU SONUÇLARI EKRANI 2023 - 2024: KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler GSB'de!

KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları ile ilgili arama motorlarında yapılan araştırmalar hız kazandı. KYK ek tercih yurt başvuruları için 1 Ekim'de başlayan süreç 5 Ekim'de sona erdi. Sonuçların ne zaman erişime açılacağı merak edildi. GSB KYK ek tercih başvuru sonuçları ekranı ile konuya dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KYK EK TERCİH YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları hakkında henüz 'tarih' bilgisi paylaşılmadı. KYK ek tercih yurt başvuru sonucu Bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde açıklanacak. Sonuçlar e Devlet GSB yurt başvuru sonucu sorgulama ekranından öğrenilebilecek.