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GSTV spikeri Ebru Gürsoy'dan olay yaratan paylaşım! "Korkun" ifadesi sonrası ağır sözler...

20.10.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında demeç savaşları yaşanırken, sarı - kırmızılıların başkan vekili Erden Timur bugün bir basın toplantısı düzenledi. Ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermelerde bulunan Timur'un gerçekleştirdiği toplantının ardından GSTV spikeri Ebru Gürsoy'dan olay yaratan bir paylaşım geldi. Paylaşımında ağır ifadeler kullanan Gürsoy'a Fenerbahçe taraftarlarından büyük tepki geldi. İşte ayrıntılar...

GSTV spikeri Ebru Gürsoy'dan olay yaratan paylaşım! "Korkun" ifadesi sonrası ağır sözler...

Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın geride kalmasının ardından Galatasaray, 'Utanç Vesikası' başlıklı bir yazı yayımlamıştı. Yapılan açıklamada VAR sisteminin işleyişi ve hakem kararları eleştirilirken, Fenerbahçe Yöneticisi Erol Bilecik'ten cevap gelmişti. Demeç savaşları, sarı - kırmızılı kulübün başkan vekili Erden Timur tarafından bugün devam ettirildi.

"FENERBAHÇE'NİN 4 DEFA LEHİNE, 1 DEFA ALEYHİNE..."

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Timur, "Fenerbahçe'nin açıklaması konusunda bir açıklama yaptık. Zaten çok da bir şey söylemeye gerek yok. Suç mahalline ilk katil gidermiş. Yaptığımız açıklamayı üstlerine alıyorlarsa, söylenecek bir şey yok. Fenerbahçe'nin 4 defa lehine, 1 defa aleyhine karar verilmiş. Galatasaray için VAR söz konusu değil." ifadelerini kullanmıştı.

ÇOK KONUŞULACAK PAYLAŞIM

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Erden Timur'un sözlerinin ardından GSTV spikeri Ebru Gürsoy'dan Twitter'da çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

"KORKUN ÇÜNKÜ..."

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Gürsoy'un tweet'inde,"Korkun çünkü bu savaş sizin istediğiniz gibi sona ermeyecek 6222 çocukları." ifadeleri yer aldı.

Ünlü spikerin bu paylaşımına Fenerbahçe taraftarlarından büyük tepki geldi.

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