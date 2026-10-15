GTA 6'nın perde arkası: Maliyeti 1 milyar doları aşmış olabilir!

Bloomberg gazetecisi Jason Schreier, Grand Theft Auto VI'nın (GTA 6) geliştirme sürecinin perde arkasını paylaştı. Aktarılan bilgilere göre Rockstar Games, hedeflediği kalite seviyesine ulaşabilmek için oyun üzerinde sekiz yılı aşkın süre çalıştı. Bu süreçte şirketin çalışan sayısı neredeyse iki katına çıkarken oyunun çıkışı da iki kez ertelendi.

GTA 6'NIN GELİŞTİRİLMESİ NEDEN BU KADAR UZUN SÜRDÜ?

Bloomberg'in aktardığına göre GTA 6'da Jason ve Lucia birlikte yürüyebilecek, antrenman yapabilecek, mağazaları soyabilecek ve polisten kaçabilecek. Bu özellikleri hayata geçirebilmek için Rockstar'ın karmaşık yapay zeka sistemleri geliştirmesi gerekti.

Geliştirici ekip, aynı zamanda GTA serisinin hiciv anlayışını Red Dead Redemption 2'dekilere benzer, daha gerçekçi karakterlerle birleştirmeyi hedefliyor.

Oyunun geliştirilmesine 2015 yılında Project Americas kod adıyla başlandı. Başlangıçta proje Kuzey ve Güney Amerika'yı kapsıyordu. Ancak daha sonra oyunun kapsamı daraltılarak Vice City ve çevresiyle sınırlandırıldı.

Geliştirme sürecinin uzamasında Red Dead Redemption 2 üzerinde yürütülen çalışmalar, pandemi ve şirket içindeki yeniden yapılanmalar gibi çeşitli faktörler etkili oldu.

ROCKSTAR'IN ÇALIŞAN SAYISI 4.711'E ULAŞTI

GTA 6'nın geliştirilmesi sırasında Rockstar Games çalışan sayısını neredeyse iki katına çıkardı. Red Dead Redemption 2'nin piyasaya sürüldüğü dönemde 2.441 çalışanı bulunan şirket, Ağustos 2026 itibarıyla 12 ofiste toplam 4.711 çalışana ulaştı.

Rockstar yönetimi, yaşanan gecikmeleri oyunun geliştirme sürecindeki karmaşıklığa ve çok sayıda karakter ile animasyon oluşturmak için gereken kaynakların yetersizliğine bağlıyor.

SCHREIER'A GÖRE GTA 6'NIN MALİYETİ 1 MİLYAR DOLARI AŞMIŞ OLABİLİR

Rockstar Games, GTA 6'nın bütçesini açıklamış değil. Ancak Jason Schreier'ın tahminine göre oyunun maliyeti 1 milyar doları aşmış olabilir.

Analistlerin tahminine göre GTA 6, piyasaya sürüldükten sonraki ilk dört ayda 40 milyon kopya satabilir ve 3 milyar doların üzerinde gelir elde edebilir.

SONRAKİ OYUNLARIN ÇIKMASI BU KADAR UZUN SÜRMEYECEK

Öte yandan Rockstar, bir sonraki oyunu için sekiz yıllık bir sürece daha ihtiyaç duyulmayacağına söz veriyor.

Stüdyonun hazır bir oyun motoru ve geliştirme araçları, 13 yıllık deneyimi ve uzun süredir birlikte çalışan bir ekibi bulunuyor.

Kaynak: IXBT Games