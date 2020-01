GTO’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, yayımladıkları mesajla “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutladı.

Gazetecilik mesleğinin toplumlar için çok önemli bir yeri olduğunu belirten GTO Başkanları, her türlü zorlu şartta, zaman ve mekân gözetmeksizin gece gündüz, bilgi verme, haberdar etme gayesiyle emek harcayan gazetecilerin daha refah ve iyi şartlarda çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Tüm gazetecilerin topluma karşı sorumlu olduğunun altını çizen GTO Başkanları, “Basın özgürlüğü tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bizde de vazgeçilemez, vazgeçilemeyecek bir kavramdır. Basın mensupları, gördükleri aksaklıkları, sorunları, olumlu veya olumsuz eleştirileri her hal ve şartta tereddütsüzce yazabilmeli, toplumu bilgilendirmeli, haberdar edebilmelidir. Tabi toplumlara yön veren bir mesleği icra eden gazetecilerimizin bu mesleği icra ederken topluma karşı olan sorumluluklarıyla hareket etmeleri, ahlaki ve etik kurallara uymaları, ilke sahibi olmaları da olmazsa olmazdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.” Topluma adeta rehber olan basın mensupları, gerek aldıkları eğitimlerle, tecrübeleriyle, bulunduğu şehri, bölgeyi tanımalarıyla, sosyal ve kültürel hayata sağladıkları katkılarla birer örnek olabilmelidir. Gazeteciler, elinde bulundurduğu kuvveti şehri ve ülkesinin daha iyi seviyelere getirebilmek için harcamalı, edindiği tecrübeleri ve iş ahlakını kendisinden sonra gelecek genç gazetecilere aktarmalıdır” ifadelerini kullandı.

Toplumu, milleti, ülkesi ve şehri için emek sarf eden, gazetecilik etiğini her şeyin üzerinde tutan tüm gazetecilerin çok daha iyisini hak ettiğini aktaran GTO Başkanları açıklamalarına şöyle devam etti:

“Layıkıyla gazetecilik yapmak büyük fedakarlıklar ve emek harcamayı gerektiriyor. Unutulmamalıdır ki daha refah, özgür ve ilkeli bir basın şehrimizin, ülkemizin gelişmişlik seviyesine çok önemli katkılar sağlayacaktır. Bu vesileyle tüm emektar basın mensuplarımızın ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve huzur dolu günler diliyoruz.”