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Guardian, Vida'yı Leicester City'e yazdı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.08.2018 13:36 | Son Güncelleme

Dünya Kupası’nda yıldızını parlatan Beşiktaş’ın stoperi Domagoj Vida, Premier Lig’de anılmaya devam ediyor. Guardian, 20 milyon pound değer biçtiği Vida’yı Leicester City ile yakınlaştırdı.

Guardian, Vida'yı Leicester City'e yazdı

Dünya Kupası’nda Hırvatistan’la finale kadar çıkan ve başarılı görüntüsüyle beğeni toplayan Domagoj Vida, Premier Lig’de gündemde kalmaya devam ediyor. Ada’da 9 Ağustos’ta bitecek transfer dönemine kadar yapılacak muhtemel transferlerin yer aldığı listede Vida-Leicester City ikilisi de yer aldı. Guardian Gazetesi’nde derlenen listede, Vida’nın Leicester City ile yakınlığı ele alındı. Vida için bir de değerlendirme yazısı yazılırken, değerinin 20 milyon pound olduğuna dikkat çekildi.

Vida ile ilgili değerlendirmede şunlar yazıldı:

"Harry Maguire’ın ayrılması halinde Vida en önemli alternatif olacak. Hırvatistan ile Dünya Kupası finaline kadar ilerleyen Vida, 20 milyon pound değerinde. 29 yaşındaki stoperin önünde en az 3-4 sene daha üst düzey futbol oynayabileceği bir kariyer var. Maguire’la yer değişebilecek bir düzeyde olan Vida’nın transferi muhtemeller arasında." (MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig domagoj vida leicester city

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