Guardiola'dan flaş Eljif Elmas kararı

İngiliz devleri Arsenal, Manchester City, Manchester United ve Alman ekibi Borussia Dortmund gibi takımların scoutları, Makedon orta sahanın sezon içindeki performansını yakıdan takip edecek. Genç futbolcu, Benfica ile oynanacak rövanş maçında bu takımların gözlemcileri tarafından göz hapsinde olacak. (AÇIK MERT KORKUSUZ)



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