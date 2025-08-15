Guardiola'dan Galatasaraylı taraftarları transfer nöbetine geçirecek açıklama! Ederson için müjdeli haber geldi...

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Ederson hakkında açıklamalarda bulundu.

"AYRILMAK İSTİYORUM DEMEDİ!"

Ederson transferi hakkında konuşan Guardiola, "Ederson bana gelip 'Ayrılmak istiyorum' ya da 'Teklif var' demedi. Bütün oyuncular burada, bizim oyuncularımız ve ben onlarla çalışıyorum... Ne olacağını kimse bilmiyor!" ifadelerini kullandı.

"HAFTA SONU OYNAMAYACAK"

Ederson'un kadro planı hakkında konuşan Guardiola, "Ederson'un sakatlığı bulunmuyor ama hafta sonu forma giymeyecek" dedi. Bu açıklama Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

GALATASARAY İLE ANLAŞMA SAĞLADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile birçok kez görüntülü görüşme yapan Ederson, sarı-kırmızılılara gelmeyi kabul etmişti. Takımların anlaşmasını bekleyen Brezilyalı oyuncu, Manchester City'nin bonservisinde indirime gitmesi halinde resmi imzayı atacak.