Guardiola: Forvet almama ihtimalimiz oldukça yüksek

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Sergio Agüero'nun ayrılığının ardından yaz aylarında bir forvet transferi yapmayı düşünmediklerini söyledi.

Forvet transferi yapmalarının ekonomik olarak mümkün gözükmediğini söyleyen İspanyol hoca, "Şu anda A Takım'da yeterli oyuncumuz var, akademide ilginç oyuncular var ve dünyanın içinde bulunduğu ekonomik şartları da göz önüne alırsak, bu yaz bir forvet almama ihtimalimiz oldukça yüksek. Bu fiyatlara bir forvet alamayız, imkansız, bunu karşılayamayız. Bütün kulüpler finansal olarak zorluklar yaşıyor ve biz de bu kulüplerin arasındayız. Gabriel Jesus, o pozisyonda bu sezon harika işler çıkaran Ferran Torres var. Bugün baktığımızda forvet almama ihtimalimiz çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Manchester City'nin hedefinde olduğu söylenen oyunculardan en düşük bedelli olan Romelu Lukaku için Inter'in 120 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği konuşuluyor.

220M€, Kylian Mbappe

180M€, Erling Haaland

180M€, Harry Kane

120M€, Romelu Lukaku

