SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Guardiola: Forvet almama ihtimalimiz oldukça yüksek

Guardiola: Forvet almama ihtimalimiz oldukça yüksek

02.04.2021 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City menajeri Pep Guardiola, transfer için açıklama yaptı.

Guardiola: Forvet almama ihtimalimiz oldukça yüksek

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Sergio Agüero'nun ayrılığının ardından yaz aylarında bir forvet transferi yapmayı düşünmediklerini söyledi.

Forvet transferi yapmalarının ekonomik olarak mümkün gözükmediğini söyleyen İspanyol hoca, "Şu anda A Takım'da yeterli oyuncumuz var, akademide ilginç oyuncular var ve dünyanın içinde bulunduğu ekonomik şartları da göz önüne alırsak, bu yaz bir forvet almama ihtimalimiz oldukça yüksek. Bu fiyatlara bir forvet alamayız, imkansız, bunu karşılayamayız. Bütün kulüpler finansal olarak zorluklar yaşıyor ve biz de bu kulüplerin arasındayız. Gabriel Jesus, o pozisyonda bu sezon harika işler çıkaran Ferran Torres var. Bugün baktığımızda forvet almama ihtimalimiz çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Manchester City'nin hedefinde olduğu söylenen oyunculardan en düşük bedelli olan Romelu Lukaku için Inter'in 120 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği konuşuluyor.

220M€, Kylian Mbappe
180M€, Erling Haaland
180M€, Harry Kane
120M€, Romelu Lukaku

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı
UEFA'dan flaş seyirci kararı! Kısıtlamayı kaldırdıUEFA'dan flaş seyirci kararı! Kısıtlamayı kaldırdı
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bunların hiç biri o kadar para etmez. senin forvete ihtiyacin yok zaten. Jesus da gol atmasa da orda dikilse yeterli.

En Çok Okunan Haberler

Avrupa'nın konuştuğu görüntü! AB liderinden açıklama geldi

Avrupa'nın konuştuğu görüntü! AB liderinden açıklama geldi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken açıklamalar

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken açıklamalar

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş maçı için olay yorum!

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş maçı için olay yorum!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Alanyaspor'da Babacar inanılmazı başardı!

Alanyaspor'da Babacar inanılmazı başardı!

Yılmaz Vural'dan yine çok konuşulacak sözler

Yılmaz Vural'dan yine çok konuşulacak sözler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

İrfan Can'ın iptal edilen goldeki sevinci olay oldu!

İrfan Can'ın iptal edilen goldeki sevinci olay oldu!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Emre Belözoğlu gelecek sezon onu getirecek!

Emre Belözoğlu gelecek sezon onu getirecek!

Galatasaray'da son dakika! Yollar ayrılıyor...

Galatasaray'da son dakika! Yollar ayrılıyor...

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.