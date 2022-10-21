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Guardiola'nın prensiydi! Manchester City'nin yıldızını Galatasaray kaptı... Resmen duyurdular

21.10.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle büyük ses getiren Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, birçok isimle temaslarını sürdürürken, İngiliz basınından oldukça konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; 2016 yılından bu yana Manchester City forması giyen ve daha önce 'Galatasaraylıyım' şeklinde konuşan İlkay Gündoğan'ın yeni adresi Galatasaray olacak. İşte detaylar...

Guardiola'nın prensiydi! Manchester City'nin yıldızını Galatasaray kaptı... Resmen duyurdular
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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Yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray'da Süper Lig performansı göz önüne alındığında işler pek de istenildiği gibi gitmiyor. İlk 10 haftası geride kalan Süper Lig'de ! haftayı BAY geçen Sarı-Kırmızılılar şu ana kadar çıktığı 9 mücadelede 5 galibiyet alırken, 2 beraberlik 2 de mağlubiyet almış durumda.

Sezon başında birçok yıldız ismi kadrosuna katan Aslan kolları şimdiden sıvarken, oldukça konuşulacak bir ismi gündemde... İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Premier Lig devi Manchester City ile olan sözleşmesinin son yılına giren İlkay Gündoğan'ın yeni adresi Galatasaray olacak...

"GALATASARAYLIYIM"

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2016 yılında Alman devi Borussia Dortmund'dan 27 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Manchester City'e transfer olan dünyaca ünlü futbolcu, henüz İngiliz devi ile sözleşme imzalamaması sarı-kırmızılı kulübe gideceğine dair iddiaları güçlendirmiş durumda. Öte yandan İlkay Gündoğan daha önce yaptığı açıklamalarda Galatasaraylı olduğunu belirtmesi de bu söylentilerin güçlenmesine etken olan bir diğer neden.

EŞİ LİNÇ EDİLMİŞTİ!

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İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui yakın zamanda sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımın ardından inç edilmişti. Arfaoui İngiltere'deki yemekleri eleştirdiği paylaşımında, "İyi bir restoran bulmak için çok uğraştım. Her yerde korkunç yemekler var. İyi bir İtalyan yemeği ya da iyi bir suşi yok. Taze yiyecekler bulamıyorum. Bütün gıdalar dondurulmuş şekilde karşıma çıkıyor." sözleri sonrası büyük tepki çekmiş teknik direktör Guardiola ise "İlkay artık sezonun geri kalanında bir dakika bile oynayamayacak!" şeklinde bir espri yapmıştı.

"ARZUSUNA KAVUŞABİLİR"

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The Sun'ın duyurduğu haberde, sezon sonu Manchester City ile sözleşmesi bitecek İlkay Gündoğan için devrede olan kulüplerden biri Galatasaray. Habere göre daha önce Türkiye'de oynamak istediğini açıklayan İlkay Gündoğan, bu arzusuna sezon sonunda kavuşabilir.

GUARDIOLA'NIN İLK TRANSFERİYDİ

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Pep Guardiola, Manchester City'nin başına geçtiğinde İlkay Gündoğan'ı Dortmund takımından 27 milyon Euro'a transfer etmişti. City'de kaptanlığa kadar yükselen İlkay Gündoğan, Manchester'da altı yılda dört Premier Lig zaferi yaşadı. Bu sezon 9 maçta oynayan 31 yaşındaki yıldız 2 gol atarken 1 asist yaptı.

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