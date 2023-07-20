Güçlü YKS Hazırlık Programı ile YDT Türkiye 1.si Doğa Kolejinden

Eğitimin Türkiye’deki Lideri Doğa Koleji yeni bir başarıya imza attı. 2023 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Türkiye birincileri belli oldu. 2023 YKS YDT İngilizce’de Doğa Koleji İzmir Buca Kampüsü öğrencisi Metin Furkan Amarat Türkiye birinciliği derecesini elde etti.

Amarat, Doğa Kolejinde uygulanan YKS hazırlık programı dışında hiçbir ek desteğe ihtiyaç duymadan sınav hazırlık süreçlerinde tüm desteği öğretmenlerinden, okul yönetiminden, rehberlik bölümünden ve ailesinden aldığını ifade etti. Amarat, bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür ederek çok mutlu olduğunu dile getirdi.

YKS’de önemli bir başarıya imza atarak Türkiye birincisi olan öğrencilerini tebrik eden Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, “Tüm alanlarda önemli derecelerimiz var, yabancı dile verdiğimiz önem ile bu başarı beklediğimiz bir sonuçtu, gururlu ve mutluyuz. Öğrencilerimizi YKS’ye sistemli bir şekilde hazırlıyoruz.” dedi.

Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü, başta Türkiye 1.si Amarat olmak üzere dereceye giren tüm öğrencileri tebrik etti. Alpözü “Bu başarıda emeği emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ederiz.” dedi. Alpözü, anaokulundan liseye tüm öğrencilerini 21. yy beceri ve donanımına uygun yetiştirdiklerini kaydederek bundan sonra da geleceğimizin teminatı öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlayacaklarını ifade etti.

Doğa Koleji Liseler Koordinatörü Arzu Uz, doğru yönlendirme ve disiplinli çalışma ile bu başarının kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, Doğa Kolejinde üniversiteye hazırlık sürecinin YKS’ye hazırlanmanın ötesinde, öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerine uygun kariyer planlanmasını, puana göre değil hedef odaklı çalışma stratejilerinin belirlenmesini, kazanılacak bölümün gerektirdiği akademik altyapıya sahip olunmasını içeren çok güçlü bir programı kapsadığını belirtti.

YDT İngilizce Türkiye 1.si ve TYT Türkiye 8.si Metin Furkan Amarat, başarısının sırlarını ve gelecek yıl sınava girecek adaylara önerilerini şöyle anlattı:

Okulumda uygulanan YKS Hazırlık Programı dışında bir kursa gitmedim. 9. sınıftan itibaren ders çalışarak öğretmenlerimin yönergelerine uyarak rehberlik hizmetini aktif kullanarak çalıştım. 12. sınıfta ise sadece okulumun kaynaklarını ve okulumun öğretmen desteğini alarak sınava hazırlandım. Fen ve Teknoloji Lisesinde okumanın ve ayrıcalıklı programının büyük katkısını gördüm. Akademik hedefim ortaokulda da yüksekti. Sonucu öğrendiğimde şaşırdım, iyi bir sonuç bekliyordum ama özellikle yabancı dil testinde böyle bir derece beklemiyordum. Sınava hazırlık sürecinde okulumdaki öğretmenlerimin katkısı çok fazlaydı, alanlarında en iyi öğretmenlerden ders aldık ve okul dışında ek bir destek almadım. İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümünde okumak istiyorum. Önümüzdeki yıl sınava girecek arkadaşlar kaygılarının önlerine geçmesine izin vermesinler. Bu zor bir süreç, başarıp başaramayacaklarına dair kaygıları olabilir ama kendilerinden şüphe etmesinler. İkinci olarak ise geçmiş yılların konularına dikkat etsinler. 9 ve 10. sınıf konularına gereken özeni göstermeliler.

