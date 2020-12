Güder’den kampanyaya destek ziyareti

“Kan vererek yarın hayat kurtarabiliriz”

İlçede güzel bir kampanyaya imza atıldığının altını çizen Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, “Bugün Malatya İmam Hatip Lisemizde, Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Kızılay’ın düzenlemiş olduğu ‘İyilik Kanımızda Var’ kampanyasında bir araya geldik. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’de bizleri yalnız bırakmadığı ve kendisine için teşekkür ediyorum. Kan vererek yarın hayat kurtarabiliriz. Bizlerin ve ailelerimizin bugün kan ihtiyacı olmayabilir ama yarın kan ihtiyacı olmayacak diye bir kaide yok. Onun için herkesi bu tür kampanyalarda kan vermeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

“Toplum olarak iyilik bizim kanımızda var”

Kan bağışının önemine değinen ve Battalgazi Belediyesi olarak bu tür kampanyaların her daim destekçileri olduklarını vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “İyilik bizim kanımızda var. Biz iyilik yapmayı seven, sıkıntı anında birbiriyle bütünleşen, birbirinin ihtiyacını gideren bir milletiz. Kızılay’ın kan stoklarını belli bir düzeyde tutma adına Malatya’mızda Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, ÖNDER ve Kızılay’ımızın kan bağışı kampanyası düzenlediler. Pandemi döneminde stoklarımızı belli bir noktada tutma adına Sivil Toplum Örgütlerimiz, çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kızılay kan bağışlarını yaparken, din, ırk, mezhep ayrımı yapmıyor. Özellikle Kızılay gibi çok önemli kuruluşların siyasete malzeme edilmesi ve bazı kesimlerin Kızılay üzerinden hükümete gönderme yapması biz duyarlı insanları fazlasıyla üzmüştür. Kızılay bizim için çok önemli. Ülkenin, milletin ve devletin başına bir şey geldiğinde hemen Kızılay’ın vatandaşın yanında olarak ihtiyaçlarını giderebilen bir kuruluş olarak gördük ve görmeye de devam ediyoruz. Allah kolay eylesin. Biz de bu tür kampanyaların her zaman destekçisiyiz” dedi.