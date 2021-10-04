Güdük Necmi’nin babası bakın kim çıktı?

Türk sinemalarının efsanelerinden, sahnelerini ezbere bildiğimiz halde bugün bile izlemeye doyamadığımız Hababam Sınıfı ile ilgili gerçekler yıllar sonra ortaya çıkmaya devam ediyor. Güdük Necmi karakterini oynayan Halit Akçatepe’nin babasıyla karşılıklı rol aldığını biliyor muydunuz?

HALİT AKÇATEPE BABASIYLA BİRLİKTE ROL ALMIŞ

2017 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Halit Akçatepe, ömrüne pek çok film sığdırdı. Ancak bir rolü var ki hafızalara onunla kazındı. Elbette bu hepimizin bayılarak izlediği Hababam Sınıfı film serisiydi.

Burada Güdük Necmi rolünde oynayan Akçatepe’nin babasıyla karşılıklı oynadığını biliyor muydunuz?

Usta oyuncunun babası Sıtkı Kocatepe 26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz’da savaşmış bir gazidir. Hababam Sınıfı’nda da Kurtuluş Savaşı’nda savaşmış hoca Paşa Nuri’yi oynamıştır. Halit Akçatepe’nin babası Sıtkı Akçatepe ile burada karşılıklı rol almışlardır. Sıtkı Akçatepe Hababam Sınıfı’nın 6’sında da yer almıştır. Baba-oğul Şabanoğlu Şaban filminde de buluşmuştur.

İşte Sıtkı Akçatepe’nin yer aldığı filmler:

Taş Parçası - 1939

Köprüaltı Çocukları - 1953

Canım Kardeşim - 1973

Memleketim - 1974

Bizim Aile - 1975

Pisi Pisi - 1975

Hababam Sınıfı - 1975

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı - 1975

Hababam Sınıfı Uyanıyor - 1976

Tosun Paşa - 1976

Hababam Sınıfı Tatilde - 1977

Şabanoğlu Şaban - 1977

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor - 1978

Hababam Sınıfı Güle Güle - 1981

En Büyük Yumruk – 1983

HALİT AKÇATEPE’NİN DAMAT İBRAHİM PAŞA’NIN TORUNU OLDUĞUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

Babası gazi olan Halit Akçatepe, Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın ikinci nesil torunudur. 1938’de Üsküdar’da doğan Akçatepe Zamanın film yönetmenlerinden birinin, babasına "bize bir çocuk oyuncu lazım" dediği zaman, babası tülüatçı Sıtkı Bey oğlu Halit'i oynatmıştır. İlk filmini 1943'te 5 yaşındayken çekti. Daha sonra ilkokul sıralarında ders görmeye başladı. Saint Benoit Fransız Lisesi'nden mezun oldu. 1959'da Anıtkabir'de 1,5 yıl askerlik görevini yaptı. 1972'te Tatlı Dillim filmiyle şöhreti yakaladı. 1963'te Yasak, Gündoğarken, Semaya Baktım Seni Gördüm filmlerini çekti. 1975'te Hababam Sınıfı filmindeki Güdük Necmi tiplemesiyle Türk sinemasına adını yazdırmıştır.

