Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Mert Demir'i görenler tanıyamadı! Saçlarını kesip bıyık bıraktı

"Ateşe Düştüm" şarkısıyla tanınan ve son dönemde Serenay Sarıkaya ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen şarkıcı Mert Demir yine adından söz ettirdi.

Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşk ile magazin gündeminden düşmeyen, uzun zamandır sessizliğini koruyan Mert Demir imaj değişikliğine gitti.

2025'in ilk konserini veren Mert Demir'in yeni imajı sosyal medyada gündem oldu. Saçlarını kısacık kestiren ve kilo aldığı görülen Mert Demir'in bıyıkları da gözlerden kaçmadı.



Ünlü şarkıcının yeni imajı hayranlarını ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Çok yakışmış" gibi yorumlar yaparken, bazıları da "Hiç olmamış", "Bebek yüzlü çocuğun halien bak", "Ülke onu da yormuş" dedi.



Hem ayrılık iddiaları hem reklam ilişkisi söylentileri büyüyüp giderken Mert Demir, sessizliğini bozmaya karar vermiş ve bir açıklama yayınlamıştı. Mert Demir, "Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum. Bundan sonra hakkımda yapılan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağımın bilinmesini isterim. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum." demişti.