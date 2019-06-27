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Guido Albers: Teklif yaparlarsa Sneijder, Galatasaray'a döner

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.06.2019 08:32 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers, Hollandalı yıldızın geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Albers, "Teklif yaparlarsa, elbette ki döner. Galatasaray'la çok güçlü bağları var. Türkiye'de tekrar futbol oynamak onun için her zaman bir seçenektir" ifadelerini kullandı.

Guido Albers: Teklif yaparlarsa Sneijder, Galatasaray'a döner

Galatasaray taraftarının en sevdiği oyunculardan bir tanesi olan Wesly Sneijder için, tecrübeli oyuncunun menajeri Guido Albers önemli açıklamalar yaptı.

Radyospor'a konuşan Albers, "Bize şu ana kadar ne Gazişehir Kulübü'nden ne de bir başka kulüpten teklif gelmedi. Arayanlar var; ama resmi bir transfer görüşmesi olmadı. Başka ülkelerden teklif var. Al Gharafa ile sözleşme yeniler miyiz o da belli değil. Önümüzdeki birkaç günde buna karar vereceğiz. İspanya'da da evi var. Bazen orada oluyor. Gelecek hafta bulaşacağız. Var olan teklifleri değerlendireceğiz, gelebilecek tekliflere de açığız" ifadelerini kullandı.

"TEKLİF YAPARLARSA, GALATASARAY'A DÖNER"
Sneijder'in Galatasaray'a dönme olasılığı olup olmadığı hakkındaki soru için ise Guido Albers, "Şu ana kadar böyle bir temasımız olmadı. Orada yeni karar vericiler var. Düşünür, teklif yaparlarsa, elbette ki Wesley döner. Futbolda her şey mümkündür. Galatasaray'la çok güçlü bağları var. Harika sezonlar geçirdi ve başarılı oldu. Türkiye'de tekrar futbol oynamak onun için her zaman bir seçenektir" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
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