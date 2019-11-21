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Guilherme'nin menajeri Beşiktaş tesislerinde

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.11.2019 09:14 | Son Güncelleme

Adı transferde Beşiktaş ile anılan Btc Turk Yeni Malatyaspor'un yıldızı Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho siyah beyazlı kulübün tesislerini ziyaret etti.

Son iki sezondur Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması giyen ve performansıyla adından sıkça söz ettiren Brezilyalı futbolcunun adı son dönemde Beşiktaş ile anılıyordu.

28 yaşındaki futbolcunun menajeri Marcelo Robalinho Beşiktaş Kulübü'nü ziyaret etti.

Robalinho instagram hesabından siyah beyazlı kulübü ziyaretinden fotoğraflar paylaştı. Bu ziyaret Beşiktaş taraftarlarını da heyecanlandırırken, transfer iddialarının da artmasına neden oldu.

İŞTE MARCELO ROBALİNHO'NUN PAYLAŞIMI:

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor Guilherme Marcelo Robalinho Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
ikinci sınıf bir futbolcu, kesin 2.sınıf teknik direktör Avcı istemiştir:))
yahu Beşiktaş'ın gözlemcileri bu kadar mı yetersiz keşfedilmeyi bekleyen ne yetenekler var.gidin araştırın izleyin bulun parlatın satın.neden bizden bir porto bir ajax çıkmasın.evet Beşiktaş onlardan büyük kulüp ama olduğu yerde patinaj yapıyor yöneticiler yüzünden.
tüpcü olsa şimdi basmıştı 20 milyon euroyu tabata gibi
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