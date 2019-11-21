Guilherme'nin menajeri Beşiktaş tesislerinde

Son iki sezondur Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması giyen ve performansıyla adından sıkça söz ettiren Brezilyalı futbolcunun adı son dönemde Beşiktaş ile anılıyordu.

28 yaşındaki futbolcunun menajeri Marcelo Robalinho Beşiktaş Kulübü'nü ziyaret etti.

Robalinho instagram hesabından siyah beyazlı kulübü ziyaretinden fotoğraflar paylaştı. Bu ziyaret Beşiktaş taraftarlarını da heyecanlandırırken, transfer iddialarının da artmasına neden oldu.

İŞTE MARCELO ROBALİNHO'NUN PAYLAŞIMI:





