Gülay kimdir, gerçek adı nedir? Şarkıcı Gülay'ın hastalığı nedir? İşte sağlık durumu

Müzik piyasasının tanınmış isimleri arasında yer alan Gülay, birçok kişi tarafından sevilen bir sanatçı. 90’lı yıllarda çıkardığı Cesaretin Var Mı Aşka? Parçası ile büyük bir çıkış yakalayan Gülay, kansere yakalandığı haberi ile sevenlerini üzdü. Birer yıl arayla mesane ve böbrek tümörü ameliyatı geçiren Gülay, bu sefer de tatil için gittiği Bodrum’da rahim kanseri teşhisi ile hastaneye kaldırıldı.

ÜÇÜNCÜ KEZ KANSER TEŞHİSİ!

Seslendirdiği parçalar ile bir döneme damga vuran Gülay, daha önce birer yıl arayla mesane ve böbrek tümörü ameliyatı geçirdi. Şimdilerde 51 yaşındaki sanatçıya, tatil için gittiği Bodrum'da rahim kanseri teşhisi kondu.

Geçtiğimiz yıllarda iki kez kanserle savaşan ve çoklu organ yetmezliği tedavisi gören Gülay’ın rahim kanseri olduğu öğrenildi. Ünlü şarkıcı, Bodrum’dan İstanbul’a dönerek tedavisine başladı.

GÜLAY KİMDİR?

Gerçek adı Gülay Sezer olan Gülay, 24 Mayıs 1970 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müzik hayatına, babası olan ünlü müzisyen ve besteci Eyüp Ercan Sezer’in bağlama ile çaldığı türkülere eşlik ederek 5 yaşında başladı ve babası tarafından eğitildi.