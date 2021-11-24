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Gülben Ergen ameliyattan çıktığı anları paylaştı

24.11.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen şarkıcı Gülben Ergen, gözlerinden operasyon geçirdi. Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Gülben Ergen, ameliyattan çıktığı anları Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, gözlerinden operasyon geçirdi. Ünlü şarkıcı, ameliyattan çıktığı anları 4,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"VAY ARKADAŞ"

Ergen, "Ameliyattan karizma çıktığım doğrudur... Ne zamandır beni gözlük kullanımına zorlayan, baş ağrısı ile yaşadığım sorunla bugün vedalaştım. Yarın hayat tüm hızı ve coşkusu işe devam edecek. Cin Ali gözlerim daha da keskinleşecekmiş... Vay arkadaş!" ifadelerini kullandı. Takipçilerinden şarkıcıya çok sayıda "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

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"PEK SEVİNDİM"

Ardından Mustafa Erdoğan ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Atlas, Ares ve Güney ile sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşan Gülben Ergen, paylaşımına, "Anne her gece sen bizi yatırıyorsun, bu gece biz seni yatıralım dedik. Dinlen anne tamam mı?' (Bu sevinçle yataktan kalkıp, mantı açasım, iki takla atasım, dolabın dibine sakladığım gofretleri çıkartasım geldi.) Pek sevindim, yine de odalarına gidip, 'İyi geceler' diyesim var. Oysa lambanı kapat, uyu değil mi?" notunu düştü.


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Gülben Ergen
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