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Gülben Ergen Burak Törer’in annesiyle tanıştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.05.2018 16:31 | Son Güncelleme

Gülben Ergen, sevgilisi Burak Törer’in annesiyle tanıştı.

Gülben Ergen Burak Törer’in annesiyle tanıştı

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sevgilisi ve onun annesiyle Arnavutköy’deki bir mekândan objektife takıldı. Uzun bir sohbetin ardından mekândan ilk ayrılan Ergen oldu.

Soruları yanıtsız bırakan şarkıcı, taksiye binip oradan ayrıldı. Ergen’in ardından mekândan annesiyle el ele çıkan Törer, “İlişkiniz nasıl gidiyor, ufukta evlilik var mı” sorusuna “Şu an annem var yanımda, bu konuları konuşmak istemiyorum” diye yanıtlamadı.

Burak Törer, Instagram hesabında sevgilisi Gülben Ergen ve annesiyle çektiği fotoğrafı “Kızlarla pazar gezmesi” notuyla paylaştı.


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>>Gülben Ergen Burak Törer

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