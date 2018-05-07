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Gülben Ergen'den Beşiktaş'a Müge Anlı tepkisi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.05.2018 21:13 | Son Güncelleme

Beşiktaş taraftarları, olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası Tolga Zengin'i eleştiren Müge Anlı için küfürlü tezahüratta bulunurken, Müge Anlı'ya tepki gösteren Esra Erol'a destek verdi. Beşiktaş taraftarları Esra Erol'a seslenerek "Esra baksana, Esra baksana, Müge Anlı'ya koca bulsana" tezahüratında bulundu. Şarkıcı Gülben Ergen'in Beşiktaş taraftarına tepki göstermesi üzerine ortalık karıştı.

Gülben Ergen'den Beşiktaş'a Müge Anlı tepkisi!

Beşiktaş taraftarından Müge Anlı'ya küfürlü tezahürat! Beşiktaş taraftarları, Kayserispor maçında ATV yayınlanan Tatlı Sert programında Türkiye Kupası'ndaki olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili Tolga Zengin'i eleştiren Müge Anlı'ya küfürlü tezahüratta bulundu.

Beşiktaş taraftarları Müge Anlı aleyhinde tezahüratta bulunduktan sonra bu kez Tolga Zengin'î savunan Esra Erol'a destek verdi ve Esra Erol lehinde tezahüratlarda bulundu. Beşiktaş taraftarları Esra Erol'a seslenerek "Esra baksana, Esra baksana, Müge Anlı'ya koca bulsana" tezahüratında bulundu.

GÜLBEN ERGEN'DEN BEŞİKTAŞ TARAFTARINA MÜGE ANLI TEPKİSİ
Bu arada Şarkıcı Gülben Ergen, Beşiktaş taraftarının Müge Anlı'ya küfürlü tezahüratta bulunmasıyla ilgili olarak "Koca bir taraftar topluluğu bir anneye, bir kadına ne büyük ayıp ediyor! Şiddetin, kabalığın alası..." ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından Gülben Ergen'e de sosyal medyada tepki gösterildi.

Şarkıcı Gülben Ergen'e cevap veren bazı taraftarlar "Tolga Zengin'in ölmüş annesi kadın değil miydi? Tolga'nın annesine küfür edilirken neredeydiniz? Boşuna duyar kasmayın" şeklinde ifadeler kullandı.

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MÜGE ANLI, TOLGA ZENGİN'E NE DEMİŞTİ?
Müge Anlı, Tolga Zengin'i kastederek, "Herkes gitsin huzuruyla takımının maçını izlesin. Yenersek yeneriz, yenilirsek yeniliriz ama her şey bir disiplin içinde olmalı. Bunun için bence yöneticilere görev düşüyor. Yöneticiler açıklamalarına dikkat edecekler. Futbolcular dönüp taraftarlara saldırmayacaklar. Sen futbolcusun. O taraftar orada olduğu için para kazanıyorsun. Taraftar her şeyi söyleyebilir ama sen futbolcu olarak dönüp taraftara saldıramazsın. Bunları yapanlar olduğu zaman, bunların meslekten men edilmesi lazım ki; biz huzur için de çoluğumuzla çocuğumuzla gidelim güzel güzel seyredelim" ifadelerini kullanmıştı.

ESRA EROL'DAN MÜGE ANLI'YA ELEŞTİRİ, TOLGA ZENGİN'E DESTEK
Esra Erol ise Müge Anlı'nın sözlerine tepki gösterek, maçla ilgili "Gerçek taraftarları bir kenara bırakıp kendini bilmez holiganlara sesleniyorum. Hangi takım taraftarı olursanız olun sahadaki futbolcuya küfretme hakkına sahip değilsiniz. Unutmayın, o sahadaki insanın da duyguları var. Özellikle bir futbolcunun ölmüş annesine ve aile bireylerine küfretmek ne bizim geleneğimize ne de insanlığımıza sığar. Tüm gerçek taraftarlar, lütfen içinizdeki bu futbol teröristlerini temizleyin. Bizlere ve sizlere de yakışan budur" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Müge Anlı Beşiktaş Esra Erol

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Fatih Terimin 10 yaşında ki kızına koro halinde dakikalarca küfür eden tinerci 8JK taraftarından başka ne beklenir ki
hadi ordan sekiztaşlılar gidin tüpçüye ağlayın biraz
küfür eden salyalı yaratıklara ; Lisanını küfre alıştırma. Tatlı dilli ol. Yoksa önüne gelene havlayan köpeklere dönersin’’Hz. Ali’’
gidin programlarinizi yoneltin isiniz gucunuz yokmu kendine unlu dedirtten hangi takim futbolcusu olursa olsun elestiremez
Babayaro fazılın eline verisnler cıkarmadan 5 yapsın bunu hı hı :D
Mügecik rahatladın mı bir nebze
Müge Anlı o tribündekilerden daha erkek.
yanındaki adam rakip futbolcuya sülale boyu girecek sen bunları karınla kocanla çocuğunla izlerken huzurlu seyretmiş olacaksın?! tipik 7enebacce gaffası
taraftar para veriyor küfür etmeye hakkı var demişti sayın müge anlı.Şampiyonluk şansımız var ceza almayalım diye cevap vermemiştik.Bugün gerekli yerlere gerekli cevaplar verildi
Bunu yapan haysiyetsiz eline ne geçtiğini sanıyor neyi kazandığını sanıyor aksine o ettiği küfürlerin kat be katı hem kendisine hem mensubu olduğu kulübe ve camiasinada ediliyor sonuç kin nefret Bidünya Günah kul hakkı neye yol açtığını otur düşün o beynini çalıştırda bir işe yarasın cahil insan :))
Efendiymiş Hanımefendiler sizi:)
İyide küfür bunun neresinde? Tamam kaba bir tezahürat ama küfürlü değil. Sırf hit getirsin diye şöyle başlıklar atmayın.
Esra Erol denen Tv dedikodu programcı bayan yıllardır Volkana Emreye Hagiye Alpaya Oktaya Tümere vs vs küfürler edilirken aklın neredeydi yenimi aklın başına geldi birilerinin ölmüş annesi yada başka akrabaları mensubu oldugun taraftarlara söyle de madde bağımlısı olmasınlar
Karakter yoksunu cahil cuhela insan
hoş değil
küfürlü tezahürat yapınca noluyor? haklımı oluyorsun. bir kadına küfür etmekte ancak size yakışırdı zaten.
ulan önce taraftar küfrediyor sonra tolga tepki gösteriyor,tolga tepki vermese o adamlar(!) 90 dk ana bacı sövecek zaten.Sen nasıl çoluğunla çocuğunla huzur için de maç seyredeceksin.
Sonrada diyorlarki bize niye küfrediyorlar küfür insana yakışmaz ama bir sonraki FB.nin maçında siz bjk yı iyi bir anacaklar ip boyar gibi boyarlar kaşınıyorsunuz karşı tarafa yapacak bişey bırakmıyorsunuz ki
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