Gülben Ergen'den Beşiktaş'a Müge Anlı tepkisi!

Beşiktaş taraftarından Müge Anlı'ya küfürlü tezahürat! Beşiktaş taraftarları, Kayserispor maçında ATV yayınlanan Tatlı Sert programında Türkiye Kupası'ndaki olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili Tolga Zengin'i eleştiren Müge Anlı'ya küfürlü tezahüratta bulundu.
Beşiktaş taraftarları Müge Anlı aleyhinde tezahüratta bulunduktan sonra bu kez Tolga Zengin'î savunan Esra Erol'a destek verdi ve Esra Erol lehinde tezahüratlarda bulundu. Beşiktaş taraftarları Esra Erol'a seslenerek "Esra baksana, Esra baksana, Müge Anlı'ya koca bulsana" tezahüratında bulundu.
GÜLBEN ERGEN'DEN BEŞİKTAŞ TARAFTARINA MÜGE ANLI TEPKİSİ
Bu arada Şarkıcı Gülben Ergen, Beşiktaş taraftarının Müge Anlı'ya küfürlü tezahüratta bulunmasıyla ilgili olarak "Koca bir taraftar topluluğu bir anneye, bir kadına ne büyük ayıp ediyor! Şiddetin, kabalığın alası..." ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından Gülben Ergen'e de sosyal medyada tepki gösterildi.
Şarkıcı Gülben Ergen'e cevap veren bazı taraftarlar "Tolga Zengin'in ölmüş annesi kadın değil miydi? Tolga'nın annesine küfür edilirken neredeydiniz? Boşuna duyar kasmayın" şeklinde ifadeler kullandı.
MÜGE ANLI, TOLGA ZENGİN'E NE DEMİŞTİ?
Müge Anlı, Tolga Zengin'i kastederek, "Herkes gitsin huzuruyla takımının maçını izlesin. Yenersek yeneriz, yenilirsek yeniliriz ama her şey bir disiplin içinde olmalı. Bunun için bence yöneticilere görev düşüyor. Yöneticiler açıklamalarına dikkat edecekler. Futbolcular dönüp taraftarlara saldırmayacaklar. Sen futbolcusun. O taraftar orada olduğu için para kazanıyorsun. Taraftar her şeyi söyleyebilir ama sen futbolcu olarak dönüp taraftara saldıramazsın. Bunları yapanlar olduğu zaman, bunların meslekten men edilmesi lazım ki; biz huzur için de çoluğumuzla çocuğumuzla gidelim güzel güzel seyredelim" ifadelerini kullanmıştı.
ESRA EROL'DAN MÜGE ANLI'YA ELEŞTİRİ, TOLGA ZENGİN'E DESTEK
Esra Erol ise Müge Anlı'nın sözlerine tepki gösterek, maçla ilgili "Gerçek taraftarları bir kenara bırakıp kendini bilmez holiganlara sesleniyorum. Hangi takım taraftarı olursanız olun sahadaki futbolcuya küfretme hakkına sahip değilsiniz. Unutmayın, o sahadaki insanın da duyguları var. Özellikle bir futbolcunun ölmüş annesine ve aile bireylerine küfretmek ne bizim geleneğimize ne de insanlığımıza sığar. Tüm gerçek taraftarlar, lütfen içinizdeki bu futbol teröristlerini temizleyin. Bizlere ve sizlere de yakışan budur" demişti.
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