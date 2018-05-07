Gülben Ergen'den Beşiktaş'a Müge Anlı tepkisi!

GÜLBEN ERGEN'DEN BEŞİKTAŞ TARAFTARINA MÜGE ANLI TEPKİSİ Bu arada Şarkıcı Gülben Ergen, Beşiktaş taraftarının Müge Anlı'ya küfürlü tezahüratta bulunmasıyla ilgili olarak "Koca bir taraftar topluluğu bir anneye, bir kadına ne büyük ayıp ediyor! Şiddetin, kabalığın alası..." ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından Gülben Ergen'e de sosyal medyada tepki gösterildi.

MÜGE ANLI, TOLGA ZENGİN'E NE DEMİŞTİ?

Müge Anlı, Tolga Zengin'i kastederek, "Herkes gitsin huzuruyla takımının maçını izlesin. Yenersek yeneriz, yenilirsek yeniliriz ama her şey bir disiplin içinde olmalı. Bunun için bence yöneticilere görev düşüyor. Yöneticiler açıklamalarına dikkat edecekler. Futbolcular dönüp taraftarlara saldırmayacaklar. Sen futbolcusun. O taraftar orada olduğu için para kazanıyorsun. Taraftar her şeyi söyleyebilir ama sen futbolcu olarak dönüp taraftara saldıramazsın. Bunları yapanlar olduğu zaman, bunların meslekten men edilmesi lazım ki; biz huzur için de çoluğumuzla çocuğumuzla gidelim güzel güzel seyredelim" ifadelerini kullanmıştı.

ESRA EROL'DAN MÜGE ANLI'YA ELEŞTİRİ, TOLGA ZENGİN'E DESTEK

Esra Erol ise Müge Anlı'nın sözlerine tepki gösterek, maçla ilgili "Gerçek taraftarları bir kenara bırakıp kendini bilmez holiganlara sesleniyorum. Hangi takım taraftarı olursanız olun sahadaki futbolcuya küfretme hakkına sahip değilsiniz. Unutmayın, o sahadaki insanın da duyguları var. Özellikle bir futbolcunun ölmüş annesine ve aile bireylerine küfretmek ne bizim geleneğimize ne de insanlığımıza sığar. Tüm gerçek taraftarlar, lütfen içinizdeki bu futbol teröristlerini temizleyin. Bizlere ve sizlere de yakışan budur" demişti.



