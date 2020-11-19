Gülben Ergen’den duygulandıran Seyfi Dursunoğlu paylaşımı! ‘Çok özledim...’

17 Temmuz 2020 tarihinde vefat eden ünlü sanatçı Seyfi Dursunoğlu’nun cenaze töreninde Gülben Ergen gözyaşlarına hakim olamamıştı. Yakın dostu Seyfi Dursunoğlu’nun yaşamını yitirdiği gün Instagram hesabından duygu yüklü bir mesaj paylaşan Ergen gönderisinde, “Eşi benzeri olmayan canım Seyfi Dursunoğlu, kelimeler o kadar yetersiz ki. Yeri doldurulamayacak, taklitleri hep aslını yaşatacak gerçek bir yıldız. Bu ülkede en zoru başaran, her seferinde ayakta alkışlanan bir doğaçlama profesörü, emekçi, canım büyüğüm, değerli hocam benim" ifadelerini kullanmıştı. Vefatının ardından Seyfi Dursunoğlu’na olan özlemini belirten Gülben Ergen sosyal medya paylaşımıyla duygulandırdı.

‘GERÇEKLİĞİNİ ÖZLEDİM’

Gülben Ergen sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dostunu hatırladı. Usta sanatçıyla sarılırken çekilen bir karesini paylaşan Ergen gönderisine, “Elimi tutmanın, sohbetin, dertleşmenin gerçekliğini özledim...” notunu ekledi.



