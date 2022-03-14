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Gülben Ergen'e ayak fantezisi sorusu! Cevabı şaşkına çevirdi

14.03.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülben Ergen takipçileriyle soru-cevap yaptı. Daha önce bekaret sorusuna verdiği yanıtla gündeme gelen Gülben Ergen, bu defa 'Ayaklarınızı yalamak isteyenler hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusuna verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti.

Gülben Ergen'e ayak fantezisi sorusu! Cevabı şaşkına çevirdi

Sahne kıyafetlerindeki dekolte detayıyla son dönemde öne çıkan Gülben Ergen takipçilerinin sorularını yanıtladı. Hiçbir soruyu pas geçmeyen Ergen, 'Ayaklarınızı yalamak isteyenler hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusuna verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.

Gülben Ergen Gülben Ergen "Bakirelik önemli mi?" sorusuna bakın ne yanıt verdi

Instagram hesabından soru-cevap yapan Gülben Ergen, birbirinden ilginç soruları cevaplamayı da ihmal etmedi.

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Eski eşiniz Mustafa Erdoğan'ın evine gidiyor musunuz? sorusuna yanıt veren Ergen, "Az önce almaya gittim. Bir güzel sohbet, kahve hep birlikte..." yanıtını verdi.

'Sanat camiasında en yakın dostunuz kim?' sorusuna "25 sene... Bir gün kırmadık birbirimizi Seda Sayan" cevabını vermesiyle 'Sanat dünyasında dost olmaz' sözünü de yalanlamış oldu.
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Ayaklarıya sık sık gündem olan ve Instagram'da 'gulbenergeninayaklari' hesabı olan Gülben Ergen, 'Ayak videonuzun devamı gelecek mi?' sorusuna gülen emojiyle yanıt verdi.
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'Ayaklarınızı yalamak isteyenler hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusunu da es geçmeyen Gülben Ergen, bu soruya 'Dondurma tavsiye ediyorum' diyerek esprili şekilde cevap verdi.

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Gülben Ergen Instagram
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