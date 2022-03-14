Gülben Ergen'e ayak fantezisi sorusu! Cevabı şaşkına çevirdi

Sahne kıyafetlerindeki dekolte detayıyla son dönemde öne çıkan Gülben Ergen takipçilerinin sorularını yanıtladı. Hiçbir soruyu pas geçmeyen Ergen, 'Ayaklarınızı yalamak isteyenler hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusuna verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.

Instagram hesabından soru-cevap yapan Gülben Ergen, birbirinden ilginç soruları cevaplamayı da ihmal etmedi.



Eski eşiniz Mustafa Erdoğan'ın evine gidiyor musunuz? sorusuna yanıt veren Ergen, "Az önce almaya gittim. Bir güzel sohbet, kahve hep birlikte..." yanıtını verdi.

'Sanat camiasında en yakın dostunuz kim?' sorusuna "25 sene... Bir gün kırmadık birbirimizi Seda Sayan" cevabını vermesiyle 'Sanat dünyasında dost olmaz' sözünü de yalanlamış oldu.



Ayaklarıya sık sık gündem olan ve Instagram'da 'gulbenergeninayaklari' hesabı olan Gülben Ergen, 'Ayak videonuzun devamı gelecek mi?' sorusuna gülen emojiyle yanıt verdi.



'Ayaklarınızı yalamak isteyenler hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusunu da es geçmeyen Gülben Ergen, bu soruya 'Dondurma tavsiye ediyorum' diyerek esprili şekilde cevap verdi.





