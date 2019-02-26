Mynet Trend

Gülben Ergen'e hakaret iddiasıyla Nihat Doğan ve Yeşim Salkım'a dava açıldı

sesamos sesamos
ÜNLÜLER  | 26.02.2019 18:30 | Son Güncelleme

Bir televizyon programında Gülben Ergen'e hakaret ve tehdit ettiği gerekçesi ile Yeşim Salkım hakkında 2 yıl 10 aya, zincirleme şekilde hakaret ettiği gerekçesi ile de Nihat Doğan hakkında da 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Gülben Ergen'e hakaret iddiasıyla Nihat Doğan ve Yeşim Salkım'a dava açıldı

Şarkıcı Gülben Ergen'in, bir televizyon kanalında yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" isimli programın 20 ve 22 Eylül 2017 tarihli yayınlarında kendisine hakaret edildiği gerekçesi ile yaptığı şikayet sonuçlandı.

Şikayet sonucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından programın sunucusu Nihat Doğan ve programa katılan Yeşim Salkım hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı.

'KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRDIKLARI...'

İddianamede, sunucu Nihat Doğan ve programa konuk olan şüpheli Yeşil Salkım'ın habercilik faaliyeti ile ilgisiz bir şekilde Gülben Ergen'in kişilik haklarına saldırdıkları kaydedilen iddianamede, Yeşil Salkım'ın Gülen Ergen'e yönelik tehdit içerikli söylemde de bulunduğu savunuldu.

İddianamede, suça konu suçların uzlaşma kapsamında bulunması nedeni ile Uzlaşma Bürosu'na gönderildiği belirtilerek, taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı kaydedildi.

SALKIM'A HAKARET VE TEHDİTTEN, DOĞAN'A DA HAKARETTEN DAVA AÇILDI

İddianamede, Yeşim Salkım'ın, "Alenen hakaret" ve "Basit tehdit" suçlarından 3 ay 15 günden 2 yıl 10 aya kadar, Nihat Doğan'ın da, "Zincirleme şeklinde alenen hakaret" suçundan 4 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

(DHA)

Karayolunda şaşırtan görüntü! Dört nala koştular Karayolunda şaşırtan görüntü! Dört nala koştular
Bomba iddia! Özcan Deniz boşanıyor mu? Bomba iddia! Özcan Deniz boşanıyor mu?
Ünlü fenomen, bebeğinin fotoğrafını paylaştıÜnlü fenomen, bebeğinin fotoğrafını paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gülben ergen Yeşim Salkım nihat doğan dava

En Çok Okunan Trend Haberler

9 büyüklüğündeki depremin tarihini verdi

9 büyüklüğündeki depremin tarihini verdi

Fuhuş pazarlığı cinayetle bitti!

Fuhuş pazarlığı cinayetle bitti!

Ümit Karan hakkında mahkemeden zorla getirme kararı!

Ümit Karan hakkında mahkemeden zorla getirme kararı!

Uğur getirmesi için uçağın motoruna bozuk para atan yolcuya dava

Uğur getirmesi için uçağın motoruna bozuk para atan yolcuya dava

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Ünlü modele domuzlar saldırdı! İşte o anlar...

Ünlü modele domuzlar saldırdı! İşte o anlar...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Merve Taşkın ve Reynmen'in yıllar önceye ait videosu çıktı! Skandal...

Merve Taşkın ve Reynmen'in yıllar önceye ait videosu çıktı! Skandal...

Açık açık sordular! 'Karşı cinsle birlikte oldun mu?'

Açık açık sordular! 'Karşı cinsle birlikte oldun mu?'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
İyi olmuş çok oldular artık reziller
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bülent Ersoy, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin misafiri oldu

'Divam yemeğe gelmiş'

Bomba iddia! Özcan Deniz boşanıyor mu?

Bomba iddia! Özcan Deniz boşanıyor mu?

Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk bebeğinin fotoğrafını paylaştı

Ünlü fenomen, bebeğinin fotoğrafını paylaştı

Nesrin Cavadzade'den estetik iddialarına ilginç yanıt!

Nesrin Cavadzade'den estetik iddialarına ilginç yanıt!

Ümit Erdim'in kızıyla çektiği video sosyal medyayı salladı

Ümit Erdim'in kızıyla çektiği video sosyal medyayı salladı

Oscar'a damga vuran Türk! Herkesle fotoğraf çektirdi

Oscar'a damga vuran Türk! Herkesle fotoğraf çektirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.