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Gülben Ergen İbo Show için iddialı bir seçim yaptı! "Çatlayacaklar"

30.12.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbo Show yılbaşı konukları arasında yer alan Gülben Ergen Gülşah Saraçoğlu'nun hazırladığı bir kostüm tercih etti. İbrahim Tatlıses'in programı için göğüs dekoltesi tercih eden Ergen'e hayranlarından yorum yağdı. Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli de Ergen'i çok beğendi.

Gülben Ergen İbo Show için iddialı bir seçim yaptı! "Çatlayacaklar"

İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra ekrana dönmesine sebep olan İbo Show yılbaşı için özel konuklarla yeni sezona başlıyor.

Konuklar arasında yer alan Gülben Ergen mavi elbisesiyle takipçilerini mest etti. Gülşah Saraçoğlu imzalı elbise için Gülben Ergen "Bu olağanüstü kostümü 48 saatte canla başla çekime yetiştiren, tarifsiz bir dikiş, göz, zevk ve tarz kadını Gülşah'a teşekkürler" dedi.

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Göğüslerinin bir kısmını açıkta bırakan elbisesiyle oldukça tarz görünün ünlü şarkıcı hayranlarından tam not aldı. Yasemin Şefkatli de Ergen'e "Çook güzeldiniz çook" yorumunda bulundu.

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Gülben Ergen'in çoğu takipçisi ise paylaşımına "Çatlayacaklar" yorumları yağdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen İbrahim Tatlıses İbo Show
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