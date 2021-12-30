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  4. İbo Show yılbaşı özel bölümüne kimler konuk olacak? Ünlü konuklar belli oldu

İbo Show yılbaşı özel bölümüne kimler konuk olacak? Ünlü konuklar belli oldu

30.12.2021 02:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar sonra ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses, yılbaşı akşamı da ünlü konuklarıyla seyirci karşısına çıkacak. Star TV'nin 31 Aralık Cuma yılbaşı akşamına özel programı İbo Show'a Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses ve Şafak Sezer konuk olacak. İşte İbo Show 2022 yılbaşı özel bölümden fotoğraflar.

İbo Show yılbaşı özel bölümüne kimler konuk olacak? Ünlü konuklar belli oldu

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği İbrahim Tatlıses'in de sunuculuğunu yaptığı İbo Show , yılbaşı özel bölümüyle Star TV'de izleyicisiyle buluşacak.

Bu çok özel programın konukları ise Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses ve Şafak Sezer olacak. Aynı zamanda Oryantal Didem’de bu çok özel gecede dans performansıyla renk katacak.

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GÜLBEN ERGEN'DEN İDDİALI ELBİSE

Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Gülben Ergen ise gecede Gülşah Saraçoğlu imzalı özel tasarım bir elbise tercih etti.

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Programın merakla beklenen özel bölümünden ilk görüntüler de geldi.

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İDO TATLISES BABASININ PROGRAMINDA!

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, canlı performansıyla ilk kez babasının programına konuk olacak. Babası İbrahim Tatlıses’in tahtına göz diken İdo, Şafak Sezer ile yaptığı büyük sürprizle herkesi şaşkına çevirecek.

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İdo Tatlıses ve İrem Derici'nin özel hayatlarına dair yaptıkları itirafların da yer alacağı İbo Show Yılbaşı, 31 Aralık Cuma saat 20.00’da Star TV'de ekrana gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen İbrahim Tatlıses İdo Tatlıses İrem Derici İbo Show
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