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  4. Gülben Ergen'in Narin'in annesi hakkındaki paylaşımı X gündeminde! "Bu kadının Allah’ı olduğuna inanmıyorum"

Gülben Ergen'in Narin'in annesi hakkındaki paylaşımı X gündeminde! "Bu kadının Allah’ı olduğuna inanmıyorum"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
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Narin'in kaybolduğu ilk günden beri sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Gülben Ergen her gelişme sonrası muhakkak bir paylaşım yapıyor. Gülben Ergen son gelişmeler sonrası yaptığı yorumlarla X gündemine girdi ve en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

Gülben Ergen'in Narin'in annesi hakkındaki paylaşımı X gündeminde! "Bu kadının Allah’ı olduğuna inanmıyorum"

Narin cinayetine dair günlerdir pek çok iddia bulunuyor. Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın cansız bedenin dereye taşıdığını daha önce itiraf eden ve soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar yine gündemde.

Bahtiyar iddialara göre “Salim bana, 'Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm. Artık sen de benim suç ortağımsın. Bu olaya tanık olduğun için bu cesedi yok edeceksin' dedi" ifadelerini kullandı.

Narin'in kaybolduğu günden beri paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Gülben Ergen, Narin'in annesi Yüksel hakkında yaptığı paylaşımla X gündemine girdi.

PAYLAŞIMLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Gülben Ergen Yüksel Güran'ın fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

fhyyty

"Kahpelik iki bacak arasında değil.
Beyinde, vicdanda, yürekte.
Bu kadının Allah’ı olduğuna inanmıyorum, ama avukatı var.

Yeni aşkını ilk eski kocasına söylemiş! Yeni aşkını ilk eski kocasına söylemiş!

O avukat kimse ona söylesin!
Bu kadın artık yetti deyip bir bir doğruları anlatsın!
1 aydır kan kustuk!
Kızına karşı dürüst ol be kadın!

Varsın yan sende, senin gibilerde!
Daha ne yanacaksın ki ülke nefret etti senden.
Daha nasıl yaşayacaksın bundan sonra!"

Gülben Ergen daha sonra da peş peşe paylaşımlarda bulunarak "Gerçeği saklayan, susan, gizleyen, yalanla yanıltan, görmezden gelen, suçluları koruyan, adaleti engelleyen kimler varsa tez vakitte kan kussunlar" dedi.

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Gülben Ergen
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