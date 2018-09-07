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Gülben Ergen'in otoparkında keşif kararı

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.09.2018 10:27 | Son Güncelleme

Erhan Çelik'in, eski eşi şarkıcı Gülben Ergen'in oturduğu sitenin otoparkına girerek, otomobilini çizdiği iddiasıyla yargılandığı davada keşif yapılacak

Gülben Ergen'in otoparkında keşif kararı

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada 'konut dokunulmazlığı ve mala zarar vermek' suçlarından 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenen Gazeteci Erhan Çelik, savunma yaptı.

Gizli görülen duruşmada Ergen'i avukatı Altın Mimir temsil ederken Erhan Çelik avukatı Emin Canacankatan ile hazır bulundu. 2.5 saat süren duruşma sonunda mahkeme Gülben Ergen'in oturduğu sitenin otoparkında keşif yapılmasına karar verdi.

Taraf avukatlarının katılacağı keşifte kamera görüntüleri de izlenerek Gülben Ergen'in otomobilindeki hasarın ne şekilde oluştuğu incelenecek.

Avukatları ile birlikte adliyeden ayrılan Erhan Çelik, "Davada gizlilik kararı olduğu için konuşamıyorum" dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
>>Gülben Ergen erhan çelik

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