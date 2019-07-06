MAGAZİN

Gülben Ergen ‘Onur Yürüyüşü’nden paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.07.2019 17:28 | Son Güncelleme

Oğlu Atlas Erdoğan'la birlikte İngiltere'ye giden şarkıcı Gülben Ergen, burada çektiği renkli ve eğlenceli kareleri takipçileriyle paylaştı.

Gülben Ergen ‘Onur Yürüyüşü’nden paylaştı

Kısa süre öncesine kadar oğullarıyla birlikte güney sahillerinde denizin keyfini çıkartan Gülben Ergen, büyük oğlu Atlas’ın 15 günlük yaz okulu deneyimi için onunla birlikte alarak İngiltere’ye uçtu.

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Burada oğluyla birlikte Harry Potter filminin çekildiği mekanları gezen ve paylaşımlarda bulunan Ergen, aynı zamanda İngiltere’de gerçekleşen ‘LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne katılanlarla birlikte fotoğraf da çektirdi. Ergen bu kareyi; “İnsan seçimleri, renkleri ve hissettikleriyle hep en değerlidir” notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
>>Gülben Ergen LGBTİ onur yürüyüşü

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