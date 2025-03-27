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Eski Türkiye güzeli Banu Öztürk gözaltına alınmıştı! Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı

Miss Globe 2009 Türkiye Güzellik Kraliçesi seçilen Banu Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Banu Öztürk hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Öztürk'ün Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Eski Türkiye güzeli Banu Öztürk gözaltına alınmıştı! Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı
Öznur Yaslı İkier

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Türkiye eski güzeli Banu Öztürk gözaltına alınmıştı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Banu Öztürk ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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HASTANEYE YATIRILDI

Emniyette işlemleri tamamlanan Banu Öztürk; Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne, burada yapılan tetkiklerin ardından da 3 hafta gözlem altında tutulması kararıyla Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

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BANU ÖZTÜRK KİMDİR?

Banu Öztürk, 7 Mart 1985'de doğdu. Florida International Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Amerika'da tiyatro, müzik ve dans eğitimi aldı. Öztürk, 2009 yılında da Miss Globe Türkiye Kraliçesi seçildi.

Oyunculuk kariyerinde "Avrupa Yakası", "Adanalı", "Derman", "Geniş Aile", "Şen Yuva" ve "Güzel Çirkin" gibi televizyon dizilerinde rol aldı.

2014 yılında iş insanı İsmail Akay ile evlenen Banu Öztürk'ün bu evlilikten bir oğlu oldu. 2017 yılında boşanan Öztürk, maddi zorluklar nedeniyle bir süre kadın sığınma evinde kaldı.

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Gözaltı güzel
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