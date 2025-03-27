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Şafak Sezer'e refakatçi olacaktı... Berdan Mardini'de hastaneye yattı! İki ünlü isim ameliyat oldu

Hem iş hem de özel hayatlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Şafak Sezer ve ünlü türkücü Berdan Mardini aynı gün ameliyat masasına yattı. Arkadaşı Şafak Sezer'e refakat etmek için yanında giden Berdan Mardini neye uğradığını şaşırdı. Şafak Sezer'in doktoru ünlü türkücünün de muayene olmasını isteyince iki ünlü isim aynı gün ameliyat oldu.

Şafak Sezer'e refakatçi olacaktı... Berdan Mardini'de hastaneye yattı! İki ünlü isim ameliyat oldu
Öznur Yaslı İkier

Son dönemde verdiği kilolarla adından sıkça ettiren Şafak Sezer, kalp damarına stent takılması için hastaneye gitti. Sezer'e arkadaşı Berdan Mardini refakatçi olmak için eşlik etti.

Ancak Şafak Sezer'in operasyonu yapan Prof. Dr. Hasan Turhan, Mardini’nin de kontrolden geçmesini istedi.

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İKİSİ DE AMELİYAT OLDU

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; yapılan kontrollerden sonra Mardini’nin de anjiyo olması gerektiği ortaya çıkınca, ikili aynı gün operasyon geçirdi.

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İki ünlü isim, bir gece yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Şafak Sezer Berdan Mardini
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