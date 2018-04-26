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Gülben Ergen Erol Köse'nin özrünü kabul etti mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.04.2018 11:54 | Son Güncelleme

Gülben Ergen: Erol Köse'nin özrünü kabul ediyorum, davayı geri çekiyorum

Gülben Ergen Erol Köse'nin özrünü kabul etti mi?

Gülben Ergen, Erol Köse'ye koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsi aldırmıştı.Kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla 3 ay koruma kararı aldıran Gülben Ergen, Erol Köse'nin programında ve sosyal medya hesaplarında hakaretlerini devam ettirdiğini belirterek, 30 gün zorlama hapsi verilmesi için mahkemeye başvurmuştu.

Ünlü şarkıcınnın şikayetini haklı bulan mahkeme, Erol Köse'ye 3 gün zorlama hapsi verdi. Bu karar sonrası Erol Köse, instagram hesabı üzerinden paylaştığı video ile vicdani olarak Gülben Ergen'den özür dilediğini duyurdu.

Gülben Ergen de bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Erol Köse'nin özrünü kabul ediyorum, davayı geri çekiyorum' dedi:

"Kötü söz söylememe, kalp kırmama orucundayım uzun yıllardır. Kimin ne yaşadığı beni zerre ilgilendirmiyor. Mesleğim başkalarının hayatlarını irdelemek ve yargılamak hiç olmadı. Hakkımda çıkan tüm asılsız haberler için hukuk yolunu ve sessizliği seçtim. Hak yerini hep buldu. Daha da bulacak. Bir değil, bin kere özür dileyen ve araya bende kredisi sonsuz dostlarımı koyan Erol Köse... Size yüreğimin kırgınlığı geçmedi, ama organize olmuş bir örgüt gibi, benim ölümüme çalışan, adeta bir çetenin dolduruşuna geldiğinizi söylediğiniz özürünüz başım üstüne. Aldığınız ceza ile ilgili davamı Avukatım Altın Mimir bugün geri çekiyor."

Gülben Ergen durmuyor! Erol Köse'ye 3 gün zorlama hapis cezasıGülben Ergen durmuyor! Erol Köse'ye 3 gün zorlama hapis cezası

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Anahtar Kelimeler:
erol köse >>Gülben Ergen

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